Alina Peșu, delegată să conducă partida Franța – Polonia din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal feminin din 2027

Alina Peșu va fi ajutată la cele două tușe de românca Daniela Constantinescu și Anita Eva Vad, din Ungaria.

Al patrulea oficial va fi Roxana Timiș, din România.

Meciul este programat duminică, 7 martie, de la ora 22:10, pe stadionul Stade Gaston Gérard din Dijon.

Înaintea partidei, Franța are trei puncte, după victoria din prima etapă, scor 2-1 în deplasare cu Irlanda.

Polonia are un punct în clasament, după egalul 2-2 cu Țările de Jos.

Alina Peșu se numără printre cele mai importante arbitre active din România, având experiență în meciuri internaționale de top.

De-a lungul carierei, ea a condus partide din Campionatul European de fotbal feminin 2025, UEFA Women’s Champions League și UEFA Women’s Nations League. Este, de asemenea, promovată în categoria „Elite” a arbitrilor UEFA, cea mai înaltă categorie la nivel internațional.