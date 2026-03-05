19 jucători convocați în lotul lărgit al României pentru Cupa Mondială de polo pe apă – Divizia 2

După un stagiu centralizat de pregătire, lotul echipei tricolore de polo va fi redus la 15 jucători pentru Cupa Mondială. România va întâlni, în faza grupelor, în ordine, Slovacia, Africa de Sud şi Malta.

Competiția din Malta va începe cu faza grupelor, urmând ca primele 16 echipe să avanseze în fazele eliminatorii.

Două echipe se vor califica pentru Superfinala din perioada 22-26 iulie 2026, care se va desfășura la Sydney, Australia.

În paralel, la Alexandroupolis, Grecia, se desfășoară Divizia 1, cu opt echipe participante, dintre care șase vor merge mai departe în Superfinală.

Lotul României:

Marius Țic (portar), Andrei Neamțu, Vlad Georgescu, Francesco Iudean, Andrei Țepeluș, David Bota, Nicolae Oanță, Silvian Colodrovschi, Răducu Dincă (toți Steaua București); Andrei Prioteasa, Matei Luțescu, Tiberiu Cojocariu și Mihai Pădureț (toți Dinamo București); Raul Gavriș (portar), Levente Vancsik, David Belenyesi, Sebastian Oltean, Darian Luncan și Tommasso Insinna (toți CSM Oradea).

Stafful tehnic este format din Bogdan Rath (principal) și George Deacu (secund).