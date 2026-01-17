România pierde clar disputa cu Croația, în faza a doua de la Europenele de polo pe apă

Croația a dominat partida de la început, la pauza mare conducând cu 6-3. Naționala de polo a României nu a putut reveni, în sferturile trei și patru Croația distanțându-se tot mai mult, scor 5-3, respectiv 6-3.

Cei mai bun jucător al Croației a fost Kharkov, cu 5 goluri din 5 aruncări.

Pentru România, cel mai productiv jucător a fost Neamțu, cu 4 reușite din 6 aruncări. Au mai marcat urmat de Iudean 3 goluri, Georgescu și Prioteasa, câte un gol fiecare.

Echipa tricoloră de polo a avut un procentaj scăzut de eficiență (36% la finalizare).

România ocupă locul 4 în clasamentul grupei, cu 3 puncte, obținute în faza întâi.

Următorul adversar al tricolorilor este Georgia, care se află pe ultima poziție. Meciul este programat luni, de la ora 16:30