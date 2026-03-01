România învinge Croația la Campionatul Mondial feminin de hochei pe gheață și promovează în Divizia II/Grupa B

România a condus în prima treime cu 3-0, prin golurile marcate de Orsolya Feher (02:46, asistată de Julia Bende), Anna Vitos (11:42, asistată de Maissa Simina) și Ana Voicu (15:05, asistată de Anna Balint).

În treimea a doua, Timea Csiszer a dus scorul la 4-0 (37:49, asistată de Julia Bende).

În a treia treime, Soldic Petra a redus diferența pentru Croația (48:20, asistată de Buga Vlasic și Dunja Matic).

Stolar Diana a restabilit diferența de trei goluri pentru România (47:31). Ultimul gol al partidei a fost înscris de Eva Zlate pentru România, în superioritate numerică (58:56, asistată de Anna Vitos).

Pentru România, a reprezentat al patrulea succes de la turneu, în cinci partide.

Cu 11 puncte acumulate, tricolorele au ocupat prima poziție a clasamentului. A promovat, astfel, în Divizia II / Grupa B, al cincilea eșalon valoric mondial.

Thailanda (10 puncte) și Turcia (9 puncte) au încheiat podiumul.

Croația (8 puncte), Serbia (4p) și Bulgaria (3p) au completat clasamentul.

Bulgaria a retrogradat în ultimul eșalon valoric.