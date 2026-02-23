Prima pagină » Sport » România câștigă cu Bulgaria în primul meci de la Campionatul Mondial de hochei pe gheață feminin Divizia III/A

Echipa națională feminină de hochei pe gheață a României a debutat cu o victorie la Campionatul Mondial Divizia III/A, desfășurat la Admiral Ice Dome, la Zagreb, în Croația, impunându-se, luni seară, în disputa cu Bulgaria, cu scorul de 5-1 (1-0, 0-1, 4-0).
sursă foto: Federația Română de Hochei pe Gheață
Petre Apostol
23 feb. 2026, 19:46, Sport

Naționala României de hochei pe gheață a deschis scorul încă din minutul 4:05 al primei treimi, prin Ana Voicu. România a profitat atunci de o penalizare a adversarelor pentru prea multe jucătoare pe gheață.

Bulgaria, promovată în sezonul trecut, a egalat în treimea secundă, în minutul 23:03, prin Simona Asparuhova.

România a decis partida în treimea a treia.

Orsolya Fehér (41:01) și Edit Szekeres (42:25 și 52:18) au adus scorul la 4-1, consolidând avantajul echipei.

Ultimul gol al meciului a fost semnat de Anna Vitos în minutul 59:49, după ce Bulgaria a retras portarul pentru a încerca un ultim atac.

În primul meci al zilei, Turcia, retrogradată anul trecut din Divizia II/B, a învins Serbia, scor 4-2.

De la ora 20:30, este programat ultima partidă a zilei, între Croația și Thailanda.

Echipa României a încheiat pe locul al patrulea ediția anterioară a competiției. Edit Szekeres a fost la acea ediție principala marcatoare, cu 13 puncte (7 goluri).

Pentru România urmează confruntarea cu Turcia, programată marți, de la ora 13:30.

Divizia III/Grupa A este al șaselea eșalon valoric mondial din competiția mondială de hochei pe gheață.

