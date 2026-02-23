Echipa României de sabie masculin, locul 5 la Campionatul European de Scrimă U17 de la Tbilisi

Echipa României de sabie masculin, alcătuită din Matei Radu, Mihnea Velicu, Vlad Crica și Ștefan Tomac, a învins Germania în optimile de finală cu 45-32. În sferturi, tricolorii au cedat în fața Italiei cu 23-45, însă au continuat în turneul pentru locurile 5-8.

România a învins, apoi, Elveția (45-36) și Turcia (45-38), încheind competiția pe locul 5.

Italia și-a adjudecat medaliile de aur, după o finală câștigată cu Bulgaria, scor 45-38. Medaliile de bronz au fost obținute de Grecia.

Tot luni, România a mai fost reprezentată în probele pe echipe de la spadă feminin și floretă masculin.

În proba de spadă feminin, echipa României, formată din Andrada Predoi, Alina Alexandrescu, Johanna Kurtinecz și Elena Gușatu, a început cu o victorie în fața Lituaniei, 45-35. În optimile de finală, româncele au cedat cu Italia, scor 22-45. Apoi, au continuat turneul pentru locurile 9-16, unde au pierdut la limită cu Suedia, 37-38, înainte de a câștiga împotriva Estoniei (40-38) și Belgiei (45-32), încheind pe locul 13.

La floretă masculin pe echipe, România, cu Alan Fey, Robert Ghețu, Filip Efros și Rareș Popescu, a pierdut în turul secund cu Israel (37-45) și a continuat în turneul pentru locurile 9-16, fiind învinsă succesiv de Georgia (44-45), Țările de Jos (39-45) și Suedia (43-45), terminând pe locul 16.