Selecționerul Portugaliei îl consideră pe Cristiano Ronaldo cel mai mare fotbalist din istorie

„Va fi cel mai mare jucător din toate timpurile, indiferent dacă va câștiga Cupa Mondială sau nu. Responsabilitatea noastră este să ne oferim cea mai bună șansă pentru a lupta pentru trofeu, prin analiză, progres constant și menținerea mentalității care ne-a ajutat să câștigăm Liga Națiunilor”, a declarat tehnicianul spaniol, în podcastul difuzat luni la Portugal Football Summit.

Atacantul în vârstă de 41 de ani, câștigător a cinci Baloane de Aur, nu a obținut până acum titlul mondial cu naționala Portugaliei, însă va avea o nouă șansă la turneul final din America de Nord.

Ronaldo a câștigat titluri de campion în Anglia, Spania și Italia, cu Manchester United, Real Madrid și Juventus, având în palmares și cinci trofee ale Ligii Campionilor.

În prezent legitimat la Al-Nassr, a cucerit de două ori Gheata de Aur în campionatul Arabiei Saudite. La nivel internațional, Ronaldo a triumfat cu Portugalia la UEFA European Championship și în UEFA Nations League, fiind căpitanul unei generații de succes.

Cu 226 de selecții și 143 de goluri pentru națională, Ronaldo continuă să impresioneze și la 41 de ani, având 25 de goluri în ultimele 30 de meciuri la echipa națională.

„Cel mai impresionant aspect la Cristiano este atitudinea sa”

Martinez a subliniat că profesionalismul și dorința constantă de autodepășire îl diferențiază pe Ronaldo.

„Cel mai impresionant aspect la Cristiano este atitudinea sa. Nu am mai lucrat cu un jucător care, în fiecare dimineață, să fie atât de concentrat pe îmbunătățirea performanței sale. Dorința lui de a progresa zilnic este secretul longevității sale. Dacă l-am putea avea pe Cristiano pentru totdeauna, ar fi cea mai simplă metodă de a-i ajuta pe tinerii care vin la echipa națională”, a mai spus Martinez,

Selecționerul a explicat și transformarea tactică a lui Ronaldo de-a lungul carierei.

„Observăm mereu jucătorii care fac parte din echipa națională și îi analizăm după trei criterii: talentul, experiența și atitudinea. Când lucrezi cu cineva precum Cristiano, îi vezi talentul și capacitatea de adaptare. La început era un extremă care căuta situații de unu contra unu, iar astăzi este mai degrabă un număr nouă de referință în careu, cu mișcări excelente între linii și cu recorduri impresionante de goluri”, a declarat Martinez.

Portugalia a câștigat în 2025 Liga Națiunilor, iar Martinez consideră că acel succes oferă un impuls important pentru visul mondial.

„A fost esențial pentru încrederea și credința noastră. Este probabil cea mai solicitantă competiție ca format. Victoria ne-a oferit un plus enorm pentru viitor”, a mai spus selecționerul.