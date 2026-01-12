Cristiano Ronaldo marchează al 959-lea său gol din carieră, dar Al Nassr pierde derbiul cu Al-Hilal

Cristiano Ronaldo a înscris luni seară în derbiul Arabiei Saudite dintre Al-Hilal și Al Nassr, disputat în etapa a 15-a a campionatului, însă reușita sa nu a fost suficientă pentru a evita înfrângerea.
În vârstă de 40 de ani, Ronaldo a deschis scorul în minutul 42, finalizând cu siguranță o fază construită de João Félix și Kingsley Coman. Golul său este al 959-lea din carieră și al doilea din 2026, după reușita din meciul cu Al Qadsiah.
După o primă parte echilibrată, jumătatea a doua a fost dominată de Al-Hilal. Gazdele au egalat în minutul 57, prin Salem Al-Dawsari, din penalty, iar trei minute mai târziu meciul s-a rupt definitiv, după eliminarea portarului Nawaf Al Aqidi, de la Al Nassr.
Profitând de superioritatea numerică, Al-Hilal a preluat controlul total. Mohamed Kanno a adus gazdele în avantaj, scor 2-1 în minutul 81, iar Rúben Neves a închis tabela în prelungirile jocului (90+2’), tot din lovitură de la 11 metri.
Cristiano Ronaldo a fost înlocuit în minutul 83, la scorul de 1-2.
Grație acestui succes, Al-Hilal își consolidează poziția de lider, cu 38 de puncte după 14 meciuri. Al Nassr rămâne pe locul secund, cu 31 de puncte, și traversează o perioadă dificilă, cu trei înfrângeri consecutive.
Pentru Ronaldo și colegii săi urmează duelul de pe teren propriu cu Al Shabab, programat pe 17 ianuarie.