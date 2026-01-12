Cristiano Ronaldo marchează al 959-lea său gol din carieră, dar Al Nassr pierde derbiul cu Al-Hilal

RIYADH, SAUDI ARABIA - SEPTEMBER 15: Cristiano Ronaldo of Al Nassr in action during the Saudi Pro League football match between Al Nassr and Al Kholood at Al Awwal Park in Riyadh, Saudi Arabia on September 14, 2025. Mohammed Saad / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Cristiano Ronaldo a înscris luni seară în derbiul Arabiei Saudite dintre Al-Hilal și Al Nassr, disputat în etapa a 15-a a campionatului, însă reușita sa nu a fost suficientă pentru a evita înfrângerea.

În vârstă de 40 de ani, Ronaldo a deschis scorul în minutul 42, finalizând cu siguranță o fază construită de João Félix și Kingsley Coman. Golul său este al 959-lea din carieră și al doilea din 2026, după reușita din meciul cu Al Qadsiah.

După o primă parte echilibrată, jumătatea a doua a fost dominată de Al-Hilal. Gazdele au egalat în minutul 57, prin Salem Al-Dawsari, din penalty, iar trei minute mai târziu meciul s-a rupt definitiv, după eliminarea portarului Nawaf Al Aqidi, de la Al Nassr.

Profitând de superioritatea numerică, Al-Hilal a preluat controlul total. Mohamed Kanno a adus gazdele în avantaj, scor 2-1 în minutul 81, iar Rúben Neves a închis tabela în prelungirile jocului (90+2’), tot din lovitură de la 11 metri.

Cristiano Ronaldo a fost înlocuit în minutul 83, la scorul de 1-2.

Grație acestui succes, Al-Hilal își consolidează poziția de lider, cu 38 de puncte după 14 meciuri. Al Nassr rămâne pe locul secund, cu 31 de puncte, și traversează o perioadă dificilă, cu trei înfrângeri consecutive.

Pentru Ronaldo și colegii săi urmează duelul de pe teren propriu cu Al Shabab, programat pe 17 ianuarie.