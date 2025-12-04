Cu 55 de goluri înscrise în 2025, atacantul francez Kylian Mbappe se află în fața unei performanțe care părea de neatins. Recordul de 59 de reușite ale lui Ronaldo a fost stabilit în anul 2013.

Mbappe conduce în acest moment atât clasamentul golgheterilor din La Liga, cât și pe cel din Liga Campionilor, iar seria impresionantă îl plasează favorit pentru a-și adjudeca pentru al doilea an consecutiv Trofeul Pichichi și European Golden Boot.

În plus, este liderul marcatorilor în fotbalul internațional, în toate competițiile, cu 62 de goluri înscrise în total, atât pentru Real Madrid, cât și pentru echipa națională.

În vârstă de 26 de ani, starul francez mai are patru partide de jucat până la finalul anului. Urmează duelul din campionat cu Celta Vigo și confruntarea din Liga Campionilor cu Manchester City.

Mbappe a devenit, totodată, primul jucător din istoria clubului Real Madrid care marchează minimum 25 de goluri în primele 20 de partide oficiale într-un sezon.

În urma succesului cu Athletic Bilbao, Real Madrid s-a apropiat la un singur punct de liderul Barcelona în clasamentul La Liga.