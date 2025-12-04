Prima pagină » Sport » Mbappe se apropie de recordul istoric al lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid, după dubla cu Bilbao

Mbappe se apropie de recordul istoric al lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid, după dubla cu Bilbao

Kylian Mbappe a marcat o dublă în victoria cu 3-0 a echipei Real Madrid cu Athletic Bilbao, miercuri noapte, și ajunge la doar patru goluri distanță de recordul absolut al lui Cristiano Ronaldo pentru cele mai multe goluri înscrise de un jucător al Realului într-un an calendaristic.
Mbappe se apropie de recordul istoric al lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid, după dubla cu Bilbao
MADRID, SPAIN - NOVEMBER 01: Kylian Mbappe of Real Madrid celebrates after scoring a goal during the La Liga 11th week match between Real Madrid and Valencia at Estadio Santiago Bernabeu in Madrid, Spain on November 01, 2025. Burak Akbulut / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
04 dec. 2025, 07:57, Sport

Cu 55 de goluri înscrise în 2025, atacantul francez Kylian Mbappe se află în fața unei performanțe care părea de neatins. Recordul de 59 de reușite ale lui Ronaldo a fost stabilit în anul 2013.

Mbappe conduce în acest moment atât clasamentul golgheterilor din La Liga, cât și pe cel din Liga Campionilor, iar seria impresionantă îl plasează favorit pentru a-și adjudeca pentru al doilea an consecutiv Trofeul Pichichi și European Golden Boot.

În plus, este liderul marcatorilor în fotbalul internațional, în toate competițiile, cu 62 de goluri înscrise în total, atât pentru Real Madrid, cât și pentru echipa națională.

În vârstă de 26 de ani, starul francez mai are patru partide de jucat până la finalul anului. Urmează duelul din campionat cu Celta Vigo și confruntarea din Liga Campionilor cu Manchester City.

Mbappe a devenit, totodată, primul jucător din istoria clubului Real Madrid care marchează minimum 25 de goluri în primele 20 de partide oficiale într-un sezon.

În urma succesului cu Athletic Bilbao, Real Madrid s-a apropiat la un singur punct de liderul Barcelona în clasamentul La Liga.

Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius din cauza unui nou incident cu baloane suspecte / Lituanienii acuză un război hibrid al Belarusului
G4media
Zodiile care primesc vești neașteptate înainte de finalul anului. Surprize de proporții pentru anumiți nativi
Gandul
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
Libertatea
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
CSID
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Promotor