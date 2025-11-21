Ce cadou a primit Cristiano Ronaldo de la Donald Trump, în vizita sa la Casa Albă

Cristiano Ronaldo a fost joi prezent la Casa Albă cu ocazia vizitei prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Starul portughez a primit de la Donald Trump un dar neobișnuit.

Președintele american i a oferit jucătorului de la Al Nassr o cutie care conținea „cheia Casei Albe”. Gestul acesta făcut de Donald Trump este, de fapt, un privilegiu acordat doar unor oaspeți considerați extrem de importanți.

Publicația Le Parisien a notat că aceste chei apar la inițiativa lui Donald Trump încă din primul său mandat, după ce Elon Musk a primit un cadou identic.

Washington Post a menționat și cazul premierului israelian Benyamin Netanyahu, care a primit o astfel de cheie în cadrul unei întâlniri din Biroul Oval, în urmă cu câțiva ani.

„Este prima cheie pe care o dau cuiva. Chiar și când nu voi mai fi președinte, veți putea merge până la intrarea principală a Casei Albe și vă vor lăsa să intrați”, ar fi declarat Donald Trump.

Cristiano Ronaldo a publicat pe Instagram un mesaj de recunoștință pentru invitația la Washington.

„Fiecare dintre noi are ceva semnificativ de oferit, iar eu sunt gata să-mi fac partea, inspirând noile generaţii să construiască un viitor definit de curaj, responsabilitate şi pace durabilă”, a scris Ronaldo.