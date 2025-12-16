Prima pagină » Știri externe » Donald Trump a anunțat că se va adresa americanilor. El nu a spus ce va conține discursul către națiune

Președintele SUA, Donald Trump, se va adresa națiunii americane în direct de la Casa Albă miercuri seară. Liderul SUA nu a dezvăluit ce va conține discursul său.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
16 dec. 2025, 23:53

Anunțul a fost făcut marți pe propria rețea de socializare Truth Social.

„Dragi concetățeni americani: Mâine seară, la ora 9.00, ora Coastei de Est, mă voi adresa națiunii în direct de la Casa Albă. Aștept cu nerăbdare să vă „văd” atunci. A fost un an minunat pentru țara noastră și ce este mai bun urmează”, a anunțat Donald Trump.

Trump nu a oferit detalii despre discursul său.

Într-o declarație pentru „American Reports” de la Fox News, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Trump „se va adresa țării despre toate realizările sale istorice din ultimul an și poate va da indicii și despre strategia din următorul an”.

Trump s-a adresat ultima dată națiunii în noiembrie, după ce doi membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest au fost împușcați în capitala SUA, Washington.

