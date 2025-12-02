SUA a ordonat al doilea atac mortal asupra unei bărci venezuelene, confirmă Casa Albă

Casa Albă a anunțat luni că amiralul Frank Bradley, comandant al operațiunilor navale americane din Caraibe, a ordonat al doilea atac asupra unei presupuse ambarcațiuni de traficanți din Venezuela, pe 2 septembrie.

Decizia, denumită „double tap”, a fost criticată de parlamentari din ambele tabere politice, după ce The Washington Post a relatat că doi oameni au supraviețuit primei lovituri și au fost uciși în timpul celei de-a doua.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că secretarul Apărării, Pete Hegseth, a autorizat operațiunea, dar nu a emis un ordin de a „ucide pe toată lumea”.

Leavitt a insistat că Bradley „a acționat în cadrul legii și al autorității sale”.

Peste 80 de persoane au fost ucise în atacurile similare efectuate de SUA în Caraibe din septembrie încoace, fără ca autoritățile americane să prezinte dovezi clare privind traficul de droguri sau identitatea ocupanților ambarcațiunilor vizate, scrie BBC.

Administrația Trump susține că operațiunea reprezintă „autoapărare” împotriva rețelelor de narcotraficanți.

Parlamentarii republicani și democrati au anunțat că vor declanșa investigații în Congres pentru a clarifica circumstanțele atacului din 2 septembrie.

Comisiile de Apărare din Senat și Camera Reprezentanților cer imagini, înregistrări audio și audierea amiralului responsabil.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a respins acuzațiile că ar fi ordonat uciderea supraviețuitorilor, numindu-le „fabricate și inflamatorii”.

El și-a reafirmat sprijinul total pentru Bradley.

Experți în drept internațional au ridicat semne de întrebare privind legalitatea celui de-al doilea atac, subliniind că persoanele rănite sau naufragiate beneficiază de protecție conform Convențiilor de la Geneva.

Administrația Trump susține însă că operațiunile constituie un „conflict armat ne-internațional” cu grupări de narcotraficanți.