Venezuela condamnă declarația lui Trump privind închiderea spațiului aerian al țării

Declarațiile lui Trump, publicate pe rețeaua socială Truth Social, au fost catalogate de autoritățile de la Caracas drept o „amenințare colonialistă” și o ingerință gravă în suveranitatea țării.

Potrivit comunicatului emis de Ministerul de Externe venezuelean, afirmațiile liderului american sunt „incompatibile cu dreptul internațional” și reprezintă o încercare de intimidare politică. Oficialii de la Caracas au subliniat că nicio națiune nu are dreptul să impună astfel de restricții asupra teritoriului unei alte țări, cu atât mai puțin să declare unilateral că spațiul aerian al Venezuelei este închis.

Ce a declarat Donald Trump despre spațiul aerian al Venezuelei

În mesajul său, Donald Trump s-a adresat „tuturor companiilor aeriene, piloților, traficanților de droguri și traficanților de persoane”, recomandându-le să considere spațiul aerian al Venezuelei „închis în totalitate”. Președintele nu a oferit detalii suplimentare despre caracterul sau scopul avertismentului său.

Această formulare ambiguă a alimentat speculațiile privind posibile tensiuni geopolitice între Statele Unite și Venezuela, deja marcate de sancțiuni economice și conflicte diplomatice în ultimii ani.

Deși comunitatea internațională nu a oferit încă o reacție oficială amplă, experții atrag atenția că astfel de declarații pot alimenta tensiuni și pot afecta stabilitatea zonală.

Autoritățile venezuelene au reafirmat că spațiul aerian al Venezuelei funcționează normal și că orice decizie privind restricțiile aeriene intră exclusiv în atribuția statului suveran Venezuela.