Autoritățile militare american au confirmat că trei avioane de vânătoare americane F-15E Strike Eagle s-au prăbușit în Kuweit în timpul unei misiuni.
Pentagonul recunoaște că trei avioane de luptă ale SUA au fost doborâte din greșeală de Kuweit
Radu Mocanu
02 mart. 2026, 13:16, Știri externe

„La ora 23:03 ET, 1 martie, trei avioane F-15E Strike Eagles americane care zburau în sprijinul Operațiunii Epic Fury s-au prăbușit deasupra Kuweitului din cauza unui incident aparent de foc accidental”, se arată în comunicatul emis de Comandamentul Central al Statelor Unite. 

Potrivit Armatei Statelor Unite, în timpul unor operațiuni de luptă, apărarea antiaeriană din Kuweit a doborât accidental avioanele americane. 

Cei șase membri ai echipajelor s-au catapultat în siguranță, au fost recuperați și se află în stare stabilă.

„Kuweitul a recunoscut acest incident și suntem recunoscători pentru eforturile forțelor de apărare kuweitiane și pentru sprijinul lor în această operațiune în curs de desfășurare. Cauza incidentului este în curs de investigare. Informații suplimentare vor fi publicate pe măsură ce devin disponibile”, se arată în încheierea comunicatului de presă. 

Potrivit CNN, incidentele s-au petrecut în apropierea bazei american Ali Al Salem. Inițial, incidentul a fost confirmat de autoritățile din Kuweit care au notat într-un mesaj publicat pe X: „urtătorul de cuvânt oficial al Ministerului Apărării a declarat că, în cursul dimineții de astăzi, s-au prăbușit mai multe aeronave de luptă americane, confirmând totodată că echipajele acestora au supraviețuit în totalitate”.

