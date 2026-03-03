Trump va participa pentru prima dată la cina corespondenților de la Casa Albă

„Asociația Corespondenților de la Casa Albă m-a rugat, foarte amabil, să fiu invitatul la Cina din acest an, o tradiție lungă și veche încă de la începutul ei în 1924, sub președintele de atunci Calvin Coolidge”, a postat Trump pe contul său de socializare luni seară, potrivit AP.

Trump a fost invitat anual, dar nu a participat niciodată la cină în timpul primului său mandat și a lipsit și de la reuniunea de anul trecut.

„De peste 100 de ani, jurnaliștii Asociației Corespondenților de la Casa Albă s-au bucurat de o seară alături de președinte”, a declarat președintele asociației, Weijia Jiang, într-un comunicat. „Suntem bucuroși că președintele a acceptat invitația noastră și așteptăm cu nerăbdare să-l găzduim.”

Tradiția cinei a fost întreruptă din cauza pandemiei

Evenimentul a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus din 2020 și 2021, dar președintele Joe Biden a participat la fiecare dintre cine în ultimii trei ani ai mandatului său. Fiecare președinte de la Coolidge încoace participase, cu excepția lui Trump – până acum. În postarea sa, Trump a scris că „Pentru că presa s-a purtat extraordinar de rău cu mine”, „a boicotat evenimentul și nu a mers niciodată”.Cina corespondenților a debutat în 1921. Trei ani mai târziu, Coolidge a devenit primul președinte care a participat.