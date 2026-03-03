Prima pagină » Știri externe » Trump va participa pentru prima dată la cina corespondenților de la Casa Albă

Trump va participa pentru prima dată la cina corespondenților de la Casa Albă

Donald Trump a declarat că va participa la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă din acest an, pe 25 aprilie, marcând prima dată când face acest lucru în calitate de președinte.
Trump va participa pentru prima dată la cina corespondenților de la Casa Albă
Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
03 mart. 2026, 17:18, Știri externe

„Asociația Corespondenților de la Casa Albă m-a rugat, foarte amabil, să fiu invitatul la Cina din acest an, o tradiție lungă și veche încă de la începutul ei în 1924, sub președintele de atunci Calvin Coolidge”, a postat Trump pe contul său de socializare luni seară, potrivit AP.

Trump a fost invitat anual, dar nu a participat niciodată la cină în timpul primului său mandat și a lipsit și de la reuniunea de anul trecut.

„De peste 100 de ani, jurnaliștii Asociației Corespondenților de la Casa Albă s-au bucurat de o seară alături de președinte”, a declarat președintele asociației, Weijia Jiang, într-un comunicat. „Suntem bucuroși că președintele a acceptat invitația noastră și așteptăm cu nerăbdare să-l găzduim.”

Tradiția cinei a fost întreruptă din cauza pandemiei

Evenimentul a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus din 2020 și 2021, dar președintele Joe Biden a participat la fiecare dintre cine în ultimii trei ani ai mandatului său. Fiecare președinte de la Coolidge încoace participase, cu excepția lui Trump – până acum. În postarea sa, Trump a scris că „Pentru că presa s-a purtat extraordinar de rău cu mine”, „a boicotat evenimentul și nu a mers niciodată”.Cina corespondenților a debutat în 1921. Trei ani mai târziu, Coolidge a devenit primul președinte care a participat.

Recomandarea video

Cristina Chiriac, propunererea pentru funcția de procuror general, „eroină” într-un raport european privind atacuri la liberatea presei
G4Media
Iran, țară cu regim teocratic, aflată în plin război cu SUA, are 6 universități în top 1.000 Shanghai. România, în democrație, are 0
Gandul
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
Libertatea
Ce obiecte nu trebuie să-ți lipsească din casă în luna martie. Îți vor purta noroc și vor atrage banii, sănătatea și iubirea în viața ta
CSID
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Promotor