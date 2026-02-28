Prima pagină » Știri externe » Casa Albă: Președintele Trump a monitorizat situația peste noapte la Mar a Lago

Casa Albă a anunțat că președintele american Donald Trump a monitorizat situația peste noapte la reședința de la Mar a Lago. Trump a fost însoțit de membri ai echipei sale de securitate națională. De asemenea, Trump a vorbit cu premierul israelian la telefon.
Casa Albă a anunțat că președintele Donald Trump a monitorizat situația peste noapte la Mar a Lago alături de membri ai echipei sale de securitate națională. De asemenea, președintele a vorbit la telefon cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Înainte de atacuri, secretarul de stat Marco Rubio i-a sunat pe toți membrii grupului celor opt pentru a oferi o notificare Congresului, a mai transmis Casa Albă. Rubio a reușit să contacteze și să informeze șapte dintre cei opt membri.

Președintele și echipa sa de securitate națională vor continua să monitorizeze îndeaproape situația pe tot parcursul zilei, a precizat Casa Albă.

