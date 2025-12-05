POLITICO: Trump avertizează că Europa se află în pericol de „dispariție a civilizației” într-un document oficial

Președintele american Donald Trump și administrația sa dau vina pe Uniunea Europeană și pe migrație pentru ceea ce ei consideră o posibilă destrămare completă a culturii europene, scrie POLITICO.

Afirmația președintelui american apare în Strategia de Securitate Națională a Statelor Unite ale Americii, care menționează dificultățile economice ale Europei. În document este menționat că acestea „sunt eclipsate de perspectiva reală și mai dură a ștergerii civilizației” în următorii 20 de ani.

„Problemele majore cu care se confruntă Europa includ activitățile Uniunii Europene și ale altor organisme transnaționale care subminează libertatea politică și suveranitatea, politicile de migrație care transformă continentul și creează conflicte, cenzura libertății de exprimare și suprimarea opoziției politice, scăderea drastică a natalității și pierderea identității naționale și a încrederii în sine”, susține administrația Trump în documentul de 33 de pagini, publicat noaptea trecută.

Strategia de securitate națională a lui Trump conține câteva cuvinte dure la adresa Europei, sugerând că aceasta se află într-un declin civilizațional, și acordă relativ puțină atenție Orientului Mijlociu și Africii.

Analiza va avea, probabil, un impact major pentru partidele de extremă dreapta din Europa, care se bazează pe critica Uniunii Europene și solicitări de restricționare a migrației din țările majoritar musulmane sau non-europene.

Noua strategie stabilește, de asemenea, o aliniere între mișcarea populistă MAGA condusă de președintele Donald Trump și partidele naționaliste din Europa.

Administrația Statelor Unite, care a consolidat relațiile cu partidele de extremă dreapta din state precum Germania și Spania, pare să menționeze că va există un sprijin pentru partidele europene cu orientare ideologică similară.

„America încurajează aliații săi politici din Europa să promoveze această renaștere a spiritului, iar influența crescândă a partidelor patriotice europene oferă într-adevăr motive de optimism”, se menționează în strategie.

„America, cea mai de succes națiune”

Documentul reprezintă o explicație formală rară a perspectivei administrației Trump asupra politicii externe. Astfel de strategii, publicate de obicei o dată pe mandat, pot influența modul în care diferite agenții guvernamentale alocă fonduri.

Într-o notă introductivă, Trump a descris documentul ca „o foaie de parcurs pentru a se asigura că America rămâne cea mai mare și mai de succes națiune din istoria omenirii și patria libertății pe pământ”.

Administrația Trump recunoaște că „Europa rămâne vitală din punct de vedere strategic și cultural pentru Statele Unite”, dar tonul față de continent continuă linia critică a administrațiilor precedente.

Vicepreședintele JD Vance a făcut comentarii surprinzătoare la Conferința de securitate de la München, când a atacat Europa în legătură cu migrația și libertatea de exprimare.

Documentul face referire și la teoria conspiraționistă rasistă, „great replacement”, care susține că elitele încearcă să reducă puterea de vot a europenilor albi prin imigrație din Africa și din țările musulmane.

„Pe termen lung, este mai mult decât plauzibil ca, în cel mult câteva decenii, anumiți membri NATO să devină majoritar neeuropeni”, se arată în textul strategiei.

Ucraina, pe scurt menționată

Războiul din Ucraina este menționat, într-o scurtă abatere de la discuția despre „ștergerea civilizației” Europei. Statele Unite menționează că este în interesul Americii ca războiul Kremlinului să înceteze, inclusiv pentru a restabili „stabilitatea strategică” cu Rusia.

Totuși, administrația americană afirmă că „guvernele minoritare instabile” din Europa au „așteptări nerealiste în ceea ce privește războiul” și sugerează că acestea împiedică procesul de pace.

Observațiile vin în contextul în care liderii europeni avertizează în privat că Washingtonul ar putea „trăda” Ucraina în negocierile cu Moscova.

În contradicție cu politica de deschidere a NATO față de țările candidate, administrația SUA dorește, de asemenea, să „pună capăt percepției și să prevină realitatea NATO ca alianță în continuă expansiune”.

Deși nu este un secret că Donald Trump nu dorește ca Ucraina să adere la NATO, aceasta a fost și poziția Washingtonului sub fostul președinte american, Joe Biden.