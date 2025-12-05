WSJ. Avertismentul ferm al liderilor europeni pentru Zelenski: Nu faceți concesii Rusiei fără garanții de securitate solide din partea SUA

Liderii europeni i-au recomandat președintelui Zelenski să obțină garanții pentru Kiev din partea SUA înainte de a accepta orice cereri din partea Rusiei, au declarat doi diplomați europeni familiarizați cu negocierile pentru The Wall Street Journal (WSJ).

Mesajul liderilor europeni reflectă prudența lor crescândă față de eforturile intense ale Washingtonului de a ajunge la un acord de pace privind Ucraina.

Potrivit surselor WSJ, mesajul a fost transmis luni, în cadrul unei convorbiri telefonice între Zelenski și liderii europeni, printre care Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Ursula von der Leyen. În cadrul convorbirii telefonice, liderii europeni au insistat asupra primatului rolului SUA în garanțiile de securitate oferite Ucrainei în cadrul oricărui acord.

Mesajul vine în contextul în care îngrijorarea în rândul capitalelor europene este în creștere. Washingtonul nu a detaliat ce ar face dacă Moscova ar încălca un eventual acord de pace și ar ataca din nou Ucraina.

Washingtonul trebuie să spună cum va proteja Ucraina

În cadrul convorbirii telefonice de luni, potrivit diplomaților citați de WSJ, președintele francez Emmanuel Macron a spus că trebuie transmis un mesaj clar către Washington: Statele Unite vor trebui să precizeze cum vor proteja Ucraina înainte ca țara să accepte termenii finali ai unui acord de pace.

Pe de altă parte, cancelarul german Friedrich Merz l-a avertizat pe Zelenski să fie foarte prudent în zilele următoare. Acesta a avertizat că americanii se joacă cu Ucraina și europenii, potrivit unei surse citate de WSJ.

Avertismentele venite din partea liderilor europeni, formulate în ultimele zile, reprezintă un alt exemplu al încercărilor acestora de a se implica în negocierile de pace pe care SUA le-a condus, fără a implica și Europa.

Europenii vor să ofere garanții de securitate, dar doar după ce SUA anunță intențiile sale clare

Potrivit WSJ, în cadrul unor convorbiri recente cu oficiali americani, oficialii europeni au subliniat că pot oferi Ucrainei angajamente clare în materie de securitate. Totuși, ei vor lua o decizie clară în acest sens numai după ce vor ști ce rol va juca Washingtonul în susținerea acestor planuri.

De asemenea, Macron și Merz au făcut presiuni publice săptămâna aceasta pentru ca liderii europeni să fie incluși în negocieri. Cei doi au subliniat că există anumite probleme pe care numai ei le pot decide, cum ar fi soarta activelor rusești înghețate.

Ucraina a susținut în repetate rânduri că, în locul aderării la NATO, SUA și Europa trebuie să îi asigure protecția ca măsură de descurajare a unui viitor atac rus.

Diplomația americană va continua vineri, când negociatorul principal al Ucrainei, Rustem Umerov, se va întâlni cu Witkoff în Florida, potrivit Casei Albe.