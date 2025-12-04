Dezvăluiri: Macron a avertizat liderii europeni asupra unei posibile „trădări” din partea SUA

Potrivit transcrierii publicate, Macron ar fi avertizat participanții la discuție că Washingtonul ar putea face concesii teritoriale în numele Ucrainei, fără garanții clare de securitate. Convorbirea, desfășurată luni, a reunit lideri europeni, inclusiv pe cancelarul german Friedrich Merz, președintele finlandez Alexander Stubb, secretarul general NATO Mark Rutte, dar și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Administrația Macron a respins însă aceste afirmații, declarând pentru presa germană că președintele Franței „nu a folosit aceste cuvinte”.

Merz avertizează asupra riscurilor în criza negocierilor de pace pentru Ucraina

Conform transcrierii, cancelarul german Friedrich Merz l-ar fi avertizat pe Zelenski că trebuie să fie „extrem de prudent în zilele următoare”, acuzând emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner că „se joacă, atât cu voi, cât și cu noi”. Biroul lui Merz a refuzat să confirme autenticitatea declarației.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, ar fi susținut aceeași poziție, afirmând că Zelenski nu poate fi lăsat „singur” în fața negociatorilor apropiați de Washington.

Planul lui Trump

Discuțiile tensionate au venit după ce administrația Trump a pus în circulație un plan de pace în 28 de puncte, redactat – potrivit unor surse – cu implicarea unor apropiați ai Kremlinului. Documentul a fost criticat de Ucraina și de mai mulți lideri europeni pentru concesii considerate excesive în favoarea Moscovei.

Ulterior, negocierile de la Geneva au produs o versiune redusă la 19 puncte, respinsă însă de Rusia, care continuă să solicite concesii teritoriale majore și limitări ale capacității militare ucrainene.

Activele rusești înghețate

Un alt punct sensibil discutat a fost posibilitatea confiscării activelor rusești înghețate, măsură pe care mai mulți lideri europeni o consideră o decizie ce trebuie luată la nivelul UE, nu al Washingtonului.

La convorbire au participat și Ursula von der Leyen, Donald Tusk, Giorgia Meloni, Mette Frederiksen, Jonas Gahr Støre și António Costa.