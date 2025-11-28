Macron susține extinderea interdicției telefoanelor mobile în liceele franceze

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat vineri că elevilor de liceu li se va interzice „probabil” folosirea telefoanelor mobile în școală începând de anul viitor.

Elevii din școlile primare și de la gimnaziu au deja interzis telefoanele mobile în timpul orelor, scrie Politico.

La un eveniment organizat de un grup de ziare regionale din estul Franței, Macron a spus că prima etapă a interdicției a funcționat „destul de bine”.

Președintele francez a declarat că sprijină extinderea măsurii la nivel de liceu, adică ultima treaptă a învățământului secundar francez, unde elevii au vârste între 15 și 18 ani.

Președintele a menționat că ministrul Educației, Édouard Geffray, va examina această propunere.

Totuși, interdicția în licee ar putea necesita o nouă lege votată de parlamentari. Adunarea Națională Franceză a aprobat actuala interdicție în 2018, dar aceasta se aplică doar preșcolarilor.