Franța: Patru persoane au fost inculpate într-un dosar de spionaj și propagandă pro-Rusia

Procurorii francezi au anunțat că trei dintre suspecți au fost reținuți, iar un al patrulea a fost plasat sub control judiciar.

Cercetările urmăresc activitatea organizației Sud-Ouest Solidarité Donbass, care se prezintă ca o organizație umanitară care organizează convoaie de ajutor pentru civili din estul Ucrainei, relatează RFI.

În martie 2025, ancheta a fost demarată după ce fondatoarea organizației, Anna M., în vârstă de 40 de ani, ar fi încercat să obțină informații economice de la angajați din companii franceze.

Legătura cu afișele pro-Rusia de pe Arcul de Triumf a fost descoperită ulterior, când un bărbat, Vyacheslav P., a fost filmat de camerele e supraveghere lipind postere și mai târziu a anunțat-o pe Anna M. de acțiunea desfășurată.

Anna M. este acuzată de complicitate la distrugerea unui monument clasificat în favoarea unei puteri străine, participare la o asociație criminală, colectarea de informații privind interesele naționale pentru un stat străin și spionaj. Vyacheslav P. a fost reținut pentru distrugerea unui site clasificat și participare la o asociație criminală.

Vincent P., în vârstă de 63 de ani, a fost de asemenea reținut și acuzat de participare la o asociație criminală și spionaj, iar un al patrulea bărbat, Bernard F., de 58 de ani, nu a fost reținut, dar trebuie să se prezinte săptămânal la poliție pentru control judiciar.