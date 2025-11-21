Scandal în Franța. Anunțul Guvernului după ce un general a spus că țara trebuie să „accepte pierderea copiilor săi” în război

Guvernul francez a reacționat în urma remarcilor făcute de șeful Statului Major al Apărării (CEMA), generalul Mandon, care au stârnit controverse considerabile.

„Copiii noștri, așa cum înțelegem noi termenul, nu vor lupta și nu vor muri în Ucraina”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului francez, Maud Bregeon, vineri dimineață la TF1.

„Avem o armată profesionistă”, a adăugat reprezentantul Guvernului încercând să explice că generalul Mandon s-a referit strict la armată, potrivit Le Figaro.

Declarațiile care au provocat scandal

Marți, vorbind în fața Congresului Primarilor din Franța, generalul Mandon a menționat o posibilă confruntare armată cu Rusia în următorii ani. El a considerat necesar ca țara să-și recâștige „tăria de caracter de a accepta suferința pentru a proteja ceea ce suntem” și să fie pregătită să „accepte pierderea copiilor săi”.

Este important să „punem aceste remarci în context. Vorbește despre toți acei copii ai națiunii care servesc în armata franceză”, a subliniat Maud Bregeon arătând că puțin sub 60 de militari au căzut în serviciu în timpul operațiunilor în străinătate din 2017. Purtătorul de cuvânt al guvernului le-a cerut politicienilor să „dea dovadă de considerație” față de Șeful Statului Major al Apărării (CEMA).

De asemenea, Maud Bregeon a răspuns comentariilor făcute de primarul orașului Nisa, Christian Estrosi, care a cerut mobilizarea armatei în lupta împotriva traficului de droguri. „Nu este prerogativa armatei”, a răspuns ea. „Avem poliția națională, jandarmeria și sistemul judiciar pentru asta.”

Purtătorul de cuvânt al guvernului a recunoscut însă „asemănări” între terorism și traficul de droguri, în special în ceea ce privește necesitatea de a „cu rețelele internaționale”.