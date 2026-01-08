Franța: Un bărbat de 26 de ani, dependent de droguri, este suspectat că și-a ucis tatăl

François Schneider, procurorul din Reims, a declarat că victima a fost găsită în curtea casei sale, din comuna Cernay-lès-Reims, de la marginea orașului Reims.

Procurorul a anunțat că decedatul a fost găsit cu „numeroase răni pe tot corpul și fața”, anunță Le Figaro.

O anchetă privind circumstanțele decesului a fost demarată, urmând ca vineri să fie realizată o autopsie.

Suspectul principal, fiul victimei, a fost reținut la scurt timp.

Acesta este dependent de droguri și are un istoric de afecțiuni psihiatrice.

Autoritățile au anunțat că acesta va fi internat într-un spital de psihiatrie, întrucât condiția acestuia este „incompatibilă” cu regimul de detenție preventivă.