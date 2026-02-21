Prima pagină » Știrile zilei » Reacție Franței la noua taxă vamală propusă de Trump: Un răspuns unit este necesar

Franța solicită un răspuns coordonat al Uniunii Europene după ce președintele american Donald Trump a anunțat introducerea unei noi taxe vamale de 15% ca urmare a decizie luate de Curtea Supremă a Statelor Unite care a declarat ilegale tarifele impuse de el în aprilie 2025.
Radu Mocanu
21 feb. 2026, Știri externe

Ministrul francez al Comerțului, Nicolas Forissier, a declarat sâmbătă că Uniunea Europeană trebuie să adopte o poziție comună în fața noilor taxe impuse de Statele Unite. „O abordare unitară a Uniunii Europene va fi necesară”, a transmis oficialul francez într-un mesaj pentru AFP.

În plus, Forissier  a susținut, necesitatea unor măsuri reciproce din partea Uniunii Europene, într-un articol publicat în Financial Times. 

În același timp, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a anunțat că intenționează să poarte discuții cu partenerii europeni pentru a stabili un răspuns comun înaintea unei întâlniri cu liderul de la Washington. „Vom avea o poziție europeană foarte clară cu privire la această chestiune, deoarece politica vamală ține de competența Uniunii Europene, nu a statelor membre individuale”, a transmis Merz. 

Declarațiile au fost făcute după ce Donald Trump, a anunțat că va crește noua taxă vamală globală la 15%, de la 10%, la o zi după ce Curtea Supremă a respins măsura tarifelor comerciale extinse,  din aprilie 2025. 

