Cel mai controversat acord economic / UE–Mercosur ar putea fi semnat chiar săptămâna viitoare

Comisia Europeană pare să fi obținut sprijinul decisiv al Italiei pentru cel mai controversta acord economic din istoria Europei – Acordul Mercosur, deschizând calea pentru semnarea acestuia chiar de săptămâna viitoare.

Pânu nu de mult, Franța și Italia s-au numărat printre țările care s-au situat împotriva acordului, invocând temerile fermierilor europeni legate de un posibil aflux de produse agricole mai ieftine, în special carne de vită și zahăr.

45 de miliarde de euro au făcut-o pe Meloni să se răzgândească

Luna trecută, cele două țări au precizat că nu sunt pregătite să ofere sprijin acordului în forma sa actuală.

Situația s-a schimbat după ce Comisia Europeană a transmis marți o scrisoare guvernului italian în care propune accelarea sprijinului financiar pentru fermieri, în valoare de 45 de miliarde de euro.

Premierul italian Giorgia Meloni a salutat inițiativa, pe care a descris-o „un pas pozitiv și semnificativ înainte”.

Ministrul italian al Agirculturii, Francesco Lollobrigida, a precizat că Uniunea Europeană propune acum creșterea cheltuielilor pentru agricultura italiană în perioada 2028-2034, în locul reducerilor avute inițial în vedere.

O sursă din cadrul UE a confirmat ulterior că Italia va vota în favoarea acordului la reuniunea de vineri.

Un acord negociat timp de 25 de ani

Acordul UE–Mercosur, negociat timp de un sfert de secol, ar deveni cel mai amplu acord comercial al Uniunii în ceea ce privește reducerile tarifare. Susținut de state precum Germania și Spania, acesta este considerat de Comisie esențial pentru: stimularea exporturilor europene afectate de taxele impuse de Statele Unite, reducerea dependenței economice de China și asigurarea accesului UE la materii prime și minerale critice.

Pentru a putea fi semnat, acordul trebuie să fie susținut de o „majoritate calificată” a statelor membre — cel puțin 15 țări, ceea ce ar însemna minimum 65% din populația Uniunii.

În acest context, schimbarea de poziție a Italiei este considerată decisivă, în condițiile în care Polonia și Ungaria se opun acordului, iar Franța rămâne cu o atitudine critică.

Concesii pentru fermieri și garanții financiare

Pentru a calma temerile statelor agricole, Comisia a intensificat dialogul cu guvernele naționale în ultimele două săptămâni. Un purtător de cuvânt al Executivului european a declarat că Uniunea este „pe cale să semneze acordul în curând”.

În paralel, Comisia i-a invitat pe toți cei 27 de miniștri ai agriculturii din UE la o reuniune care va avea loc miercuri la Bruxelles.

Comisarii europeni pentru agricultură, comerț și sănătate urmează să prezinte garanții privind finanțarea viitoare a fermierilor prin Politica Agricolă Comună (PAC), inclusiv un fond de criză de 6,3 miliarde de euro în următorul buget multianual al Uniunii.

Totodată, decizia Comisiei de a propune fuzionarea fondurilor de coeziune regională cu fondurile PAC în viitorul buget pe șapte ani a stârnit îngrijorare în rândul statelor cu sectoare agricole puternice.

Un echilibru precar între comerț și protecția agriculturii

Acordul UE–Mercosur promite beneficii economice importante pentru industria europeană, dar rămâne extrem de sensibil politic din cauza impactului potențial asupra fermierilor.

Sprijinul recent al Italiei pare să fi înclinat balanța în favoarea semnării acordului, însă opoziția persistentă a unor state și tensiunile legate de viitorul finanțării agricole arată că liberalizarea comerțului rămâne un subiect profund controversat în interiorul Uniunii Europene.