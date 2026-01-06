Ursula von der Leyen propune 45 de miliarde de euro pentru fermieri, prin acces mai rapid la fonduri, pe fondul negocierilor privind acordul cu Mercosur

„Pentru a asigura că resurse suplimentare sunt disponibile începând cu 2028 pentru a răspunde nevoilor fermierilor și comunităților rurale, propun ca statele membre să aibă acces, la momentul depunerii planului lor inițial, la până la două treimi din suma disponibilă în mod normal la revizuirea intermediară”, a transmis Ursula von der Leyen într-o scrisoare adresată statelor membre și Parlamentului European, potrivit Reuters.

„Aceasta reprezintă aproximativ 45 de miliarde de euro care pot fi mobilizate imediat pentru a sprijini fermierii”, a adăugat ea.

Reuniune a miniștrilor agriculturii din UE pe tema acordului cu Mercosur

Scrisoarea a fost transmisă cu o zi înaintea unei reuniuni a miniștrilor Agriculturii din UE, menită să convingă Italia și alte state indecise să susțină acordul de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur.

Italia și Franța au amânat luna trecută semnarea acordului, afirmând că nu sunt pregătite să îl susțină până când nu vor fi rezolvate îngrijorările fermierilor privind un posibil aflux de produse agricole ieftine din Mercosur, precum carnea de vită și zahărul.

Executivul european, sprijinit de state favorabile acordului UE–Mercosur, precum Germania și Spania, încearcă să obțină sprijinul a cel puțin 15 state membre, reprezentând 65% din populația UE, necesar pentru autorizarea semnării acordului.

Susținătorii acordului, negociat de peste 25 de ani, afirmă că acesta este esențial pentru stimularea exporturilor afectate de taxele vamale impuse de SUA și pentru reducerea dependenței de China, prin acces la minerale critice.

În contextul opoziției Poloniei și Ungariei și al poziției critice a Franței, Italia are un rol-cheie pentru semnarea acordului. Un vot este așteptat vineri.

Comisia Europeană a purtat discuții cu statele membre în ultimele două săptămâni, iar UE este pe punctul de a semna acordul, a declarat un purtător de cuvânt al executivului.

Potrivit unor surse italiene citate de Reuters, Italia nu se opune acordului, însă solicită garanții pentru ca produsele agricole importate să respecte standardele UE în materie de sănătate și mediu, subiecte care urmau să fie discutate miercuri.