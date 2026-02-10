Prima pagină » Politic » Victor Negrescu, vot în Parlamentul European privind acordul Mercosur:„Am obținut clauze mai ferme pentru protejarea fermierilor europeni”

Victor Negrescu a votat pentru noi clauze care permit intervenția rapidă a UE dacă importurile din Mercosur afectează agricultura europeană.
Nițu Maria
10 feb. 2026, 19:37, Politic

Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat marți pe pagina sa de Facebook că a votat în Parlamentul European pentru măsuri de protecție a fermierilor europeni.

Decizia sa a venit în contextul posibilei aplicări provizorii a acordului comercial cu Mercosur.

„Am reușit să obținem, în această etapă, clauze de salvgardare mai ferme, care permit intervenția mai rapidă a UE atunci când importurile din Mercosur afectează agricultura europeană”, a scris Victor Negrescu pe Facebook.

„Pragul de alertă scade de la 10% la 5%; investigațiile pot începe în 21 de zile; produsele expuse concurenței neloiale sunt protejate prin proceduri accelerate.”, a adăugat el.

Europarlamentarul a mai declarat că votul nu a fost unul pentru Mercosur, ci unul preventiv, care ar avea ca scop să ofere garanții suplimentare fermierilor.

„Este o victorie de etapă, obținută și datorită demersului de a trimite acordul Mercosur la Curtea de Justiție a UE, cu sprijinul voturilor PSD. Parlamentul European a putut, în acest context, să negocieze mai bine cu statele membre. Nu a fost un vot pentru Mercosur, ci un vot preventiv”, a explicat el.

Totodată, Negrescu a punctat că mai sunt anumite aspecte care trebuie dezbătute și analizate.

„Noile garanții sunt mai bune decât cele vechi, dar mai avem elemente de clarificat. Normele de aplicare ce urmează a fi publicate până pe 1 martie trebuie negociate corespunzător. Fermierii europeni respectă reguli stricte și nu pot concura corect cu produse obținute în condiții mult mai permisive”, a spus Negrescu.

În același mesaj, Victor Negrescu a reafirmat angajamentul său pentru protecția agricultorilor.

„Vom continua să solicităm garanții suplimentare pentru fermierii români și europeni. Agricultura europeană trebuie protejată, nu sacrificată.”, a scris el.

