Parlamentul European PE a adoptat măsuri de sprijin pentru fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur

„Vot final – Am adoptat măsurile de sprijin pentru fermieri în contextul Acordului UE – Mercosur”, a anunțat europarlamentarul Siegfried Mureșan printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Mureșan a anunțat că măsurile au fost votate în contextul aprobării acordului dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, punctând că aceasta au rolul de a proteja fermierii europeni împotriva riscurilor generate de creșterea importurilor din America Latină.

Măsurile stabilesc praguri pentru declanșarea investigațiilor în cazul unor dezechilibre de piață. Astfel, investigațiile vor putea fi inițiate dacă importurile cresc cu peste 5% față de media ultimilor trei ani sau dacă prețurile scad cu mai mult de 5% sub nivelul pieței Uniunii Europene.

În plus, sunt introduse proceduri accelerate pentru produsele agricole considerate sensibile. Investigațiile vor trebui finalizate în maximum patru luni, iar în situații urgente pot fi aplicate măsuri provizorii în cel mult 21 de zile de la constatarea riscurilor.

„Prin votul de astăzi, ne asigurăm că fermierii sunt protejați din prima zi în care acordul UE – Mercosur va intra în vigoare”, mai spune europarlamentarul liberal.