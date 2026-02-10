Prima pagină » Politic » Parlamentul European PE a adoptat măsuri de sprijin pentru fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur

Parlamentul European PE a adoptat măsuri de sprijin pentru fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur

Parlamentul European a adoptat marți un set de măsuri de sprijin și protecție pentru fermierii europeni, în perspectiva intrării în vigoare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur.
Parlamentul European PE a adoptat măsuri de sprijin pentru fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur
Radu Mocanu
10 feb. 2026, 14:59, Politic

Vot final – Am adoptat măsurile de sprijin pentru fermieri în contextul Acordului UE – Mercosur”, a anunțat europarlamentarul Siegfried Mureșan printr-un mesaj publicat pe Facebook. 

Mureșan a anunțat că măsurile au fost votate în contextul aprobării acordului dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, punctând că aceasta au rolul de a proteja fermierii europeni împotriva riscurilor generate de creșterea importurilor din America Latină. 

Măsurile stabilesc praguri pentru declanșarea investigațiilor în cazul unor dezechilibre de piață. Astfel, investigațiile vor putea fi inițiate dacă importurile cresc cu peste 5% față de media ultimilor trei ani sau dacă prețurile scad cu mai mult de 5% sub nivelul pieței Uniunii Europene.

În plus, sunt introduse proceduri accelerate pentru produsele agricole considerate sensibile. Investigațiile vor trebui finalizate în maximum patru luni, iar în situații urgente pot fi aplicate măsuri provizorii în cel mult 21 de zile de la constatarea riscurilor.

„Prin votul de astăzi, ne asigurăm că fermierii sunt protejați din prima zi în care acordul UE – Mercosur va intra în vigoare”, mai spune europarlamentarul liberal. 

Recomandarea video

Descoperiri alarmante ale FBI: ce știm despre misterioasele biolaboratoare chineze găsite în SUA
G4Media
Kelemen Hunor reacționează în exclusivitate pentru Gândul la declarația premierului Bolojan în care a sugerat că protestele din Ținutul Secuiescu sunt alimentate de Budapesta
Gandul
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
Libertatea
Ce pensie primesc pensionarii din România care au lucrat cu jumătate de normă. Am făcut calculul
CSID
Noile radare automate schimbă viața unui orășel: aproape jumătate dintre locuitori, amendați într-un singur an
Promotor