Gabriela Firea, despre Acordul UE-Mercosur: Ipocrizia „colegilor” din coaliție de la USR este imensă

„Câteva lămuriri necesare pe acordul UE-Mercosur și proiectul votat de mine și de ceilalți colegi europarlamentarii PSD, în 16 decembrie 2025. Ipocrizia din coali ție de la USR este imensă. Nu pot ei minți, cât putem noi demonstra adevărul și lupta pentru interesele românilor. Nu am votat acordul, ci măsuri prin care fermieri ar fi protejați”, susține, duminică, pe Facebook, Gabriela Firea.

Ea spune că în 16 decembrie 2025 a fost votată o propunere a Parlamentului European prin care s-au cerut măsuri suplimentare de protecție a fermierilor.

„Nu acordul UE-Mercosur!!!!! Este falsă informația rostogolită de USR, dar și de PNL, că europarlamentarii PSD au votat deja acordul și acum joacă teatru în fața fermierilor. Acordul se votează în a doua parte a lunii ianuarie”, scrie europarlamentarul PSD.

Firea cere explicații de la USR

Ea cere USR să explice de ce a votat împotriva măsurilor de siguranță pentru fermieri cei doi europarlamentari români, membri ai grupului Renew.

Firea susține că aceștia au respins ca solicitarea ca în regulament să existe specificația clară care obliga Comisia Europeană să adopte măsuri de salvgardare, în sprijinul fermierilor afectați, au respins „Clauza privind mediul, sănătatea și măsurile sanitare și fitosanitare”și suspendarea acordului dacă se descoperă importuri de produse care nu respectă normele europene, de exemplu produsele agricole modificate genetic.

Ea arată că delegația PSD din Parlamentul European a susținut mereu că negocierea și dialogul trebuie să continue, în interesul românilor.

„Faptul că miniștrii USR nu au ținut cont de poziția oficială a colegului meu Florin Barbu, ministrul Agriculturii, și nici nu au discutat cu fermierii înainte de vot, este grav! Sănătatea românilor, având în vedere acuzațiile că vor intra în UE produse modificate genetic sau mai puțin controlate, trebuie să fie o prioritate, dincolo de obiectivele economice de scurtă durată. Așadar, adevărul nu poate fi cosmetizat. Europarlamentarii USR au respins măsuri de protecție cruciale, așa cum miniștrii USR au dat mandat de vot pentru acord, fără să consulte fermierii sau să țină cont de opinia ministrului Agriculturii. Dacă nici asta nu e trădarea intereselor românilor…”, adaugă Gabriela Firea.

Acordul comercial între Uniunea Europeană și blocul Mercosur a fost aprobat vineri de statele membre ale UE, după peste 25 de ani de negocieri.