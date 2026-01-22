CE pune la dispoziție 160 de milioane de euro pentru a sprijini sectorul agroalimentar din UE

O sumă de până la 160 de milioane de euro va fi pusă la dispoziție prin granturi pentru cofinanțarea programelor propuse de grupurile de producători și de alte organisme comerciale din sectorul agroalimentar, atât pe piața internă a UE, cât și pe principalele piețe din afara UE cu un puternic potențial de creștere, inclusiv Regatul Unit, Japonia, Coreea de Sud, China, Singapore și America de Nord.

Cererile de propuneri fac parte din programul de lucru privind politica de promovare pentru 2026, în temeiul căruia Comisia va aloca 205 milioane euro pentru cofinanțarea activităților de promovare a produselor agroalimentare din UE – cea mai mare alocare dedicată vreodată creșterii gradului de sensibilizare a consumatorilor cu privire la produsele agricole europene și la sistemele europene de calitate. Aceste acțiuni se desfășoară sub sloganul comun „Enjoy, it’s from Europe” („Savurează, este din Europa”), care urmărește să sensibilizeze consumatorii cu privire la calitatea produselor din UE și să recompenseze fermierii și întreprinderile agroalimentare din UE pentru eforturile lor de a respecta standarde ridicate de siguranță și de mediu.

În plus, programul de lucru prevede inițiative care urmează să fie desfășurate direct de către Comisie, inclusiv campanii de promovare și de informare în țări terțe, participarea UE la principalele târguri internaționale de comerț agroalimentar, vizite efectuate de comisarul Christophe Hansen în țări terțe și elaborarea unor manuale privind intrarea pe piață pentru exportatori.

Politica de promovare a produselor agroalimentare este o prioritate politică pentru Uniunea Europeană, astfel cum a subliniat președinta Ursula von der Leyen în discursul privind starea Uniunii. Această politică de promovare este recunoscută în Viziunea pentru agricultură și sectorul alimentar ca fiind un instrument esențial pentru sprijinirea rezilienței, a diversificării și a competitivității la nivel mondial a sectorului agroalimentar din UE.

Cererile de propuneri lansate astăzi vor rămâne deschise timp de trei luni, pentru o gamă largă de operatori eligibili din întreaga UE. O zi de informare va avea loc la Bruxelles și online pe 27 și 28 ianuarie 2026.