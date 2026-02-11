Mike Tyson, susținător al alimentației sănătoase în administrația Trump

„Aceasta este cea mai mare luptă din viața mea”, a declarat Tyson miercuri, la un eveniment alături de secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr, potrivit AFP.

Tyson este un exemplu perfect pentru reabilitarea publică după dizgrație, deoarece priceperea sa în box a fost umbrită de o condamnare pentru viol și o perioadă de închisoare, precum și de o luptă în care i-a mușcat o parte din ureche adversarului său.

În noua reclamă alb-negru, Tyson, în vârstă de 59 de ani, își amintește că sora sa, Denise, suferea de obezitate și a murit în urma unui atac de cord la vârsta de 25 de ani. El povestește o copilărie grea în care s-a luptat cu propriile probleme de greutate, mâncând tot timpul mâncare nesănătoasă și cântărind până la 156 de kilograme. „Aveam atâta ură de sine”, spune Tyson în reclamă. „Am vrut doar să mă sinucid.” „De unde vin eu este Brownsville, Brooklyn. Este cel mai violent și mai sărac cartier din orașul New York. Iar mâncarea ultra-procesată era pur și simplu norma”, a spus Tyson la evenimentul alături de Kennedy, al cărui slogan este „Să facem America din nou sănătoasă”

Americanii consumă o dietă bogată în calorii, provenită din alimente ultra-procesate, și se numără printre cei mai mari vinovați din lume în această categorie, potrivit cifrelor guvernamentale.

Consumul de alimente bogate în zahăr, grăsimi, sare și conservanți este asociat cu un risc mai mare de obezitate, diabet și probleme cardiovasculare.

Tyson, campion incontestabil la box, categoria grea

Printre schimbările aduse politicii de sănătate din SUA, inclusiv reducerea accentului pe vaccinuri, Kennedy a răsturnat luna trecută piramida alimentară americană pentru a încuraja oamenii să consume carne și produse lactate din lapte integral. Cerealele integrale bogate în fibre, cum ar fi ovăzul, se află acum în partea de jos a graficului. Criticii și-au exprimat îngrijorarea că această schimbare ar putea fi rezultatul lobby-ului din sectorul agricol.

Tyson a devenit campionul incontestabil la box la categoria grea în anii 1980, terorizându-și adversarii cu furia sa din ring și o putere fenomenală de lovire. Dar a petrecut trei ani în închisoare începând cu 1992, după ce a fost găsit vinovat de violarea modelului Desiree Washington, care avea 18 ani la acea vreme. Într-un meci notoriu din 1996, Tyson i-a mușcat o bucată din ureche adversarului său, Evander Holyfield.