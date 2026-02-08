Întâlnire crucială Netanyahu-Trump în timp ce Iranul amenință bazele americane

„Prim-ministrul consideră că toate negocierile trebuie să includă limitarea rachetelor balistice și încetarea sprijinului pentru axa iraniană”, a declarat biroul lui Netanyahu. Se referea la sprijinul acordat de Teheran grupurilor militante, inclusiv Hezbollah în Liban și Hamas în teritoriile palestiniene. Trump și Netanyahu s-au întâlnit ultima dată în decembrie, transmite AP.

Casa Albă nu a făcut niciun comentariu imediat.

Statele Unite și Republica Islamică Iran au purtat vineri discuții indirecte în Oman, care păreau să revină la punctul de plecare în ceea ce privește abordarea discuțiilor privind programul nuclear al Teheranului.

Trump a calificat discuțiile ca fiind „foarte bune”

Trump a calificat discuțiile ca fiind „foarte bune” și a spus că sunt planificate și altele pentru începutul săptămânii viitoare. Washingtonul a fost reprezentat de trimisul special pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și de Jared Kushner, ginerele lui Trump.

Trump a amenințat în repetate rânduri că va folosi forța pentru a obliga Iranul să ajungă la un acord privind programul său nuclear, după ce a trimis portavionul USS Abraham Lincoln și alte nave de război în regiune, pe fondul represiunii Teheranului împotriva protestelor naționale care au provocat moartea a mii de persoane.

Un atac ar putea declanșa un război regional

Țările arabe din Golf se tem că un atac ar putea declanșa un război regional, având încă proaspete în memorie amintirile războiului de 12 zile dintre Israel și Iran din iunie.

Pentru prima dată în negocierile cu Iranul, SUA a adus vineri la masa negocierilor pe cel mai înalt comandant militar din Orientul Mijlociu. Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al armatei americane, a vizitat sâmbătă portavionul USS Abraham Lincoln împreună cu Witkoff și Kushner, a anunțat comandamentul într-un comunicat.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat vineri jurnaliștilor că „negocierile nucleare și soluționarea principalelor probleme trebuie să aibă loc într-o atmosferă calmă, fără tensiuni și fără amenințări”. El a spus că diplomații se vor întoarce în capitalele lor, semnalând că această rundă de negocieri s-a încheiat.

Sâmbătă, Araghchi a declarat pentru Al Jazeera că, dacă SUA atacă Iranul, țara sa nu are capacitatea de a lovi SUA și, prin urmare, trebuie să atace sau să riposteze împotriva bazelor americane din regiune.

Neîncredere foarte, foarte profundă

El a spus că există „o neîncredere foarte, foarte profundă” după ce s-a întâmplat în timpul negocierilor anterioare, când SUA au bombardat instalațiile nucleare iraniene în timpul războiului dintre Israel și Iran de anul trecut.

Araghchi a mai spus că „problema rachetelor” și alte chestiuni legate de apărare „nu sunt în niciun caz negociabile, nici acum, nici în viitor”.

Teheranul a susținut că aceste negocieri vor viza doar programul său nuclear.

Cu toate acestea, Al Jazeera a raportat că diplomații din Egipt, Turcia și Qatar au prezentat Iranului o propunere prin care Teheranul ar opri îmbogățirea uraniului timp de trei ani, ar trimite uraniul puternic îmbogățit în afara țării și s-ar angaja să „nu inițieze utilizarea rachetelor balistice”.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că discuțiile trebuie să includă toate aceste aspecte.

Israelul consideră că Iranul urmărește să obțină arme nucleare

Israelul, un aliat apropiat al SUA, consideră că Iranul urmărește să obțină arme nucleare și dorește ca programul său să fie abandonat. Asta deși Iranul a insistat că planurile sale atomice au scopuri pașnice. Israelul dorește, de asemenea, oprirea programului de rachete balistice al Iranului și a sprijinului acordat grupurilor militante din regiune.

Araghchi, vorbind sâmbătă la un forum în Qatar, a acuzat Israelul că destabilizează regiunea. A afirmat că „încalcă suveranitatea, asasinează demnitari oficiali, desfășoară operațiuni teroriste, își extinde influența în multiple teatre de operațiuni”. El a criticat tratamentul aplicat de Israel palestinienilor și a cerut „sancțiuni cuprinzătoare și țintite împotriva Israelului, inclusiv un embargo imediat asupra armelor”.