Jocurile Olimpice, în umbra sabotajului: cabluri avariate și trenuri în haos. Procuror: „Este un act de terorism”

În jurul orei 5 dimineața, un incendiu provocat a avariat un capac de canalizare la Pesaro. Linia de-a lungul coastei Adriatice între Rimini și Ancona a fost afectată. Trenurile către Puglia trec pe această rută, scrie Il Messaggero.

La scurt timp după, la Castel Maggiore lângă Bologna, două dispozitive incendiare au fost plasate pe șine. Acestea vizau legătura care conectează linia de mare viteză de la Veneția și Padova la stația de metrou.

Din fericire, unul dintre dispozitive nu a funcționat. Celălalt a provocat un incendiu care a compromis funcționarea cablurilor. Centrul de operațiuni a primit semnalul de alarmă. Tehnicienii FS au repus linia în funcțiune de urgență.

Întârzieri masive și daune grave

Atât pe linia Ancona-Rimini, cât și pe linia de mare viteză, au existat întârzieri de 90-120 de minute. În regiunea Marche, într-un caz, întârzierile au ajuns la 240 de minute. Problemele au fost eliminate la începutul după-amiezii.

În Emilia, trenurile de mare viteză au fost deviate către liniile de suprafață. Astfel sabotajul nu a blocat complet traficul.

Poliția criminalistică, Digos și Polfer au găsit două dispozitive incendiare. Acestea erau într-un canal de acces cu cabluri care asigură circulația trenurilor.

Grupul FS confirmă: „Au existat daune grave atribuibile sabotajului”. Personalul tehnic a lucrat fără întrerupere pentru a restabili infrastructura.

Legătura cu Jocurile Olimpice

Dublul atac coincide cu începerea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. După ceremonia de deschidere, acest sabotaj nu poate fi o coincidență.

Actul pare similar cu ceea ce s-a întâmplat la Paris în 2024. Cu câteva ore înainte de Jocurile Olimpice de vară, au avut loc sabotaje grave împotriva trenurilor TGV.

Parchetul din Bologna a deschis anchetă. Nu exclude posibilitatea unei anchete privind „act de terorism”.

Anchetatorii verifică dacă există legătură cu grupul care a comis acțiuni violente împotriva poliției la Torino pe 31 ianuarie.

Precedente și pattern-uri

Au existat numeroase incidente de sabotaj pe linia ferată dintre Emilia și Toscana. Cel mai grav caz a avut loc la 22 iulie 2019 în Rovezzano. Atunci mai multe substații electrice au fost incendiate.

În acel caz au fost anchetați anarhiști-insurgenți. Acțiunea coincisese cu un proces în care erau implicați militanți din acea zonă.

Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru incidentele de ieri. Legătura cu protestele împotriva Jocurilor Olimpice este evidentă.

Posibile conexiuni internaționale

În Turingia, Germania, poliția a arestat trei tineri. Aceștia au avariat ieri linia ferată dintre Erfurt și Sangerhausen. Au deschis guri de canal și au tăiat cablurile de semnalizare.

Poliția germană investighează posibile legături cu cele două acte de sabotaj din Italia.

Viceprim-ministrul Matteo Salvini a comentat: „Acesta este un atac în prima zi a Jocurilor Olimpice. Cineva vrea să facă rău Italiei”.

Ministerul Infrastructurii precizează: „Actele grave de sabotaj oglindesc actele de terorism din Franța”. Acestea au avut loc cu câteva ore înainte de ceremonia de la Paris.

Președintele Emilia-Romagna, Michele De Pascale, condamnă: „Atacarea infrastructurii strategice înseamnă perturbarea vieții a mii de oameni”.