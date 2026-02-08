Prima pagină » Știri externe » Jocurile Olimpice, în umbra sabotajului: cabluri avariate și trenuri în haos. Procuror: „Este un act de terorism”

Jocurile Olimpice, în umbra sabotajului: cabluri avariate și trenuri în haos. Procuror: „Este un act de terorism”

Dublu atac asupra infrastructurii feroviare în Italia, exact în ziua ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Incendii provocate au avariat cabluri la Pesaro și Bologna, provocând haos în circulația trenurilor.
Jocurile Olimpice, în umbra sabotajului: cabluri avariate și trenuri în haos. Procuror: „Este un act de terorism”
Andreea Tobias
08 feb. 2026, 07:49, Știri externe

În jurul orei 5 dimineața, un incendiu provocat a avariat un capac de canalizare la Pesaro. Linia de-a lungul coastei Adriatice între Rimini și Ancona a fost afectată. Trenurile către Puglia trec pe această rută, scrie Il Messaggero.

La scurt timp după, la Castel Maggiore lângă Bologna, două dispozitive incendiare au fost plasate pe șine. Acestea vizau legătura care conectează linia de mare viteză de la Veneția și Padova la stația de metrou.

Din fericire, unul dintre dispozitive nu a funcționat. Celălalt a provocat un incendiu care a compromis funcționarea cablurilor. Centrul de operațiuni a primit semnalul de alarmă. Tehnicienii FS au repus linia în funcțiune de urgență.

Întârzieri masive și daune grave

Atât pe linia Ancona-Rimini, cât și pe linia de mare viteză, au existat întârzieri de 90-120 de minute. În regiunea Marche, într-un caz, întârzierile au ajuns la 240 de minute. Problemele au fost eliminate la începutul după-amiezii.

În Emilia, trenurile de mare viteză au fost deviate către liniile de suprafață. Astfel sabotajul nu a blocat complet traficul.

Poliția criminalistică, Digos și Polfer au găsit două dispozitive incendiare. Acestea erau într-un canal de acces cu cabluri care asigură circulația trenurilor.

Grupul FS confirmă: „Au existat daune grave atribuibile sabotajului”. Personalul tehnic a lucrat fără întrerupere pentru a restabili infrastructura.

Legătura cu Jocurile Olimpice

Dublul atac coincide cu începerea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. După ceremonia de deschidere, acest sabotaj nu poate fi o coincidență.

Actul pare similar cu ceea ce s-a întâmplat la Paris în 2024. Cu câteva ore înainte de Jocurile Olimpice de vară, au avut loc sabotaje grave împotriva trenurilor TGV.

Parchetul din Bologna a deschis anchetă. Nu exclude posibilitatea unei anchete privind „act de terorism”.

Anchetatorii verifică dacă există legătură cu grupul care a comis acțiuni violente împotriva poliției la Torino pe 31 ianuarie.

Precedente și pattern-uri

Au existat numeroase incidente de sabotaj pe linia ferată dintre Emilia și Toscana. Cel mai grav caz a avut loc la 22 iulie 2019 în Rovezzano. Atunci mai multe substații electrice au fost incendiate.

În acel caz au fost anchetați anarhiști-insurgenți. Acțiunea coincisese cu un proces în care erau implicați militanți din acea zonă.

Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru incidentele de ieri. Legătura cu protestele împotriva Jocurilor Olimpice este evidentă.

Posibile conexiuni internaționale

În Turingia, Germania, poliția a arestat trei tineri. Aceștia au avariat ieri linia ferată dintre Erfurt și Sangerhausen. Au deschis guri de canal și au tăiat cablurile de semnalizare.

Poliția germană investighează posibile legături cu cele două acte de sabotaj din Italia.

Viceprim-ministrul Matteo Salvini a comentat: „Acesta este un atac în prima zi a Jocurilor Olimpice. Cineva vrea să facă rău Italiei”.

Ministerul Infrastructurii precizează: „Actele grave de sabotaj oglindesc actele de terorism din Franța”. Acestea au avut loc cu câteva ore înainte de ceremonia de la Paris.

Președintele Emilia-Romagna, Michele De Pascale, condamnă: „Atacarea infrastructurii strategice înseamnă perturbarea vieții a mii de oameni”.

Recomandarea video

BREAKING Serviciile americane de informații au detectat un apel telefonic între un spion străin și o persoană apropiată lui Trump. Tulsi Gabbard, șefa Comunității de informații, e acuzată că ascunde informația de Congresul SUA
G4Media
Mitul mașinii „conduse de o bătrânică, până la piață și-napoi”. Riscuri când cumperi o mașină SH: Câte au kilometri „lucrați”
Gandul
Cine a 'turnat-o' pe femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru 1 milion de €. Greșeala care i-a distrus planul perfect!
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Cum au ajuns urmașele lui Dinu Patriciu responsabile de datoria făcută de Rompetrol după un pact între Ceaușescu și Gaddafi. Fiicele și fostele soții ale magnatului se bat cu statul la Înalta Curte
Libertatea
Ce salarii primesc farmacistele de la Farmacia Tei acum, în februarie 2026. Câți bani primesc, cu bonusuri și bonuri de masă
CSID
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Promotor