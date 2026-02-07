Prima pagină » Știri externe » Atac cu drone în Sudan. 24 de persoane au murit, dintre care opt copii

Atac cu drone în Sudan. 24 de persoane au murit, dintre care opt copii

Un atac cu drone în Sudan a ucis 24 de persoane, dintre care opt copii, potrivit unui grup de medici.
Atac cu drone în Sudan. 24 de persoane au murit, dintre care opt copii
Sursa foto: iStock
Andreea Tobias
07 feb. 2026, 19:46, Știri externe

Rețeaua de medici din Sudan a declarat că atacul a avut loc sâmbătă. Grupul paramilitar Rapid Support Forces (RSF) a atacat un vehicul care transporta familii strămutate, notează Sky News.

24 de persoane, dintre care opt copii, au murit. Printre morți se aflau doi copii mici. Alți câțiva au fost răniți.

Incidentul a avut loc în apropierea orașului Rahad, din provincia Kordofanul de Nord. Zona se confruntă cu o gravă penurie de medicamente.

Vehiculul transporta familiile strămutate care fugiseră de luptele din zona Dubeiker.

Incidentul a avut loc la o zi după ce un convoi al Programului Alimentar Mondial a fost atacat, ucigând o persoană și rănind mai multe altele.

„Luați măsuri imediate”

Grupul de medici a îndemnat comunitatea internațională și organizațiile pentru drepturile omului să „ia măsuri imediate pentru a proteja civilii și a trage la răspundere conducerea RSF pentru aceste încălcări”.

RSF, care se află în război cu armata sudaneză pentru controlul țării de aproximativ trei ani, nu a făcut niciun comentariu imediat.

O luptă pentru putere între cele două părți a dus la lupte deschise în capitala Khartoum, în 2023.

De atunci, potrivit ONU, au murit cel puțin 40.000 de persoane, iar peste 14 milioane au fost nevoite să-și părăsească locuințele.

Criza a alimentat epidemii și a împins unele părți ale țării în foamete.

