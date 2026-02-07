Prima pagină » Știri externe » Ciocniri la Milano în timpul Jocurilor Olimpice: protestatari au aruncat petarde, poliția a folosit gaze lacrimogene

Poliția italiană a folosit gaze lacrimogene și un tun de apă împotriva a zeci de protestatari care au aruncat petarde și au încercat să acceseze o autostradă în apropierea unei arene a Olimpiadei de iarnă, sâmbătă.
Conflictul a avut loc la sfârșitul unui marș pașnic la care au participat mii de persoane, transmite AP.

Oamenii protestau față de impactului Jocurilor Olimpice asupra mediului și a prezenței agenților americani în Italia.

După conflict, poliția a reținut demonstranții violenți, care păreau să încerce să ajungă la patinoarul olimpic Santagiulia.

Petarde și bombe fumigene lângă Satul Olimpic

Mai devreme, un grup de protestatari mascați aruncase bombe fumigene și petarde pe un pod cu vedere la un șantier. Șantierul se află la aproximativ 800 de metri de Satul Olimpic, care găzduiește aproximativ 1.500 de sportivi.

Dube ale poliției aflate în spatele unui gard metalic temporar au securizat drumul către satul sportivilor. Protestul s-a îndepărtat, continuând pe o traiectorie către locul de desfășurare Santagiulia.

O prezență masivă a poliției a păzit întregul traseu. Nu au existat indicii că protestul și închiderea drumului au interferat cu transferul sportivilor la evenimentele lor.

Toate competițiile aveau loc la periferia orașului Milano.

Protest în timpul vizitei lui JD Vance

Demonstrația a coincis cu vizita vicepreședintelui american JD Vance la Milano, în calitate de șef al delegației americane. El participase la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de vineri.

Protestul era îndreptat și față de trimiterea agenților Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) pentru a asigura securitatea delegației americane. Serviciul de Investigații al Departamentului Securității Interne al SUA, o unitate a ICE care se ocupă de infracțiunile transfrontaliere, trimite frecvent agenți la evenimente internaționale.

10.000 de oameni la demonstrația pașnică

La demonstrația pașnică mai mare, la care poliția a estimat că au participat 10.000 de persoane, oamenii au purtat pancarde care reprezentau copacii tăiați pentru a construi noua pistă de bob din Cortina.

Un grup de dansatori a dansat pe ritmul tobelor. Muzica răsuna din camionul care conducea marșul, unul dintre imnurile anti-ICE fiind plin de injurii.

„Să ne recuperăm orașele și să eliberăm munții”, se putea citi pe un banner al unui grup care se autointitulează Comitetul Olimpic Nesustenabil.

Un alt grup, numit Asociația Excursioniștilor Proletari, a organizat decupajele copacilor.

Demonstrația a urmat uneia similare de săptămâna trecută, când sute de persoane au protestat față de agenții ICE.

La fel ca săptămâna trecută, demonstranții de sâmbătă au declarat că se opun prezenței agenților ICE.

Oficialii au declarat că un număr mic de agenți din cadrul unei structuri de investigații vor fi prezenți pe teritoriul diplomatic al SUA și nu vor desfășura operațiuni pe străzi.

