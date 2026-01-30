Organizatorii Jocurilor Olimpice invocă o practică străveche pentru a cere suspendarea tuturor războaielor

Inițiativa servește la stabilirea unei baze morale într-un moment în care unii cercetători spun că există mai multe conflicte armate ca niciodată, iar Pământul este cel mai aproape de distrugere, potrivit AP.

În Grecia antică, orașele-stat aflate în război respectau un armistițiu, permițând sportivilor și spectatorilor să călătorească în siguranță în Olimpul antic pentru competiții și ceremonii de o semnificație atletică și spirituală supremă.

Jocurile Olimpice au fost reluate în forma lor modernă în 1896. Revenirea armistițiului a urmat aproape un secol mai târziu, în 1994, în timp ce războiul făcea ravagii în fosta Iugoslavie.

Pauza propusă începe cu o săptămână înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă, pe 6 februarie, și durează până la o săptămână după încheierea Jocurilor Paralimpice din 15 martie. Aceasta este susținută de o rezoluție a Adunării Generale a ONU.

Însă luptele care au continuat vineri în Ucraina și în alte părți ale lumii au confirmat bilanțul dezastruos al armistițiului.

Primul armistițiu olimpic modern, din timpul Jocurilor Olimpice de iarnă din 1994 de la Lillehammer, Norvegia, a produs într-adevăr o pauză de o zi în asediul orașului Sarajevo, permițând convoaielor de ajutoare să livreze alimente și medicamente locuitorilor disperați ai capitalei bosniace.

Șase ani mai târziu, la Sydney, Coreea de Nord și Coreea de Sud au mărșăluit împreună la ceremonia de deschidere. Guvernele din întreaga lume sunt în mare parte de acord că sportul poate uni și vindeca.