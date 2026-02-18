Prima pagină » Știri externe » Ucraina solicită CIO o anchetă internă după incidentul cu voluntara rusă de la deschiderea Jocurilor Olimpice

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Heorhii Tykhyi, a avut o reacție dură cu privire la incidentul petrecut la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano.
Ucraina solicită CIO o anchetă internă după incidentul cu voluntara rusă de la deschiderea Jocurilor Olimpice
Sursă foto: captură video / X
Daiana Rob
18 feb. 2026, 20:04, Știri externe

Oficialul acuză că incidentul – în care voluntara rusoaică, Anastasia Kucherova, a condus delegația Ucrainei la Milano Cortina, purtând pancarta Ucrainei – este contrar principiilor sportului internațional și solicită declanșarea unei anchete interne în cadrul Comitetului Olimpic Internațional (CIO), potrivit Ukrainska Pravda. 

„Faptul că CIO a ales un cetățean rus pentru a purta steagul principal este dezonorant. Este ceva care depășește orice principiu moral sau uman. Nici nu-mi pot imagina ce i-a trecut prin capul persoanei din cadrul CIO care a văzut că această rusoaică a depus cererea și i-a aprobat-o”, a declarat Heorhii Tykhyi.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Ucraina a subliniat că, în practica sportivă internațională, țările aflate în război sunt, de obicei, ținute separate pentru a evita contactul direct. Oficialul este de părere că permiterea rusoaicei de a însoți delegația Ucrainei încalcă spiritul Cartei Olimpice.

Femeia care a purtat pancarta Ucrainei în deschiderea Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina este o voluntară de origine rusă, stabilită în Milano. Femeia a luat această decizie pentru a-și arăta sprijinul față de Ucraina.

Sportivi ruși și bieloruși vor concura cu propriul steag la Paralimpice

Purtătorul de cuvânt a comentat, de asemenea, faptul că șase sportivi ruși și patru sportivi belaruși vor concura la Jocurile Paralimpice din 2026 sub steagurile naționale ale țărilor lor.

„Din păcate, aceasta nu este singura rușine care vine din partea sportului național în aceste zile. Privim acest lucru cu mare îngrijorare și combatem foarte activ aceste încercări de a «acoperi» crimele de război ale Rusiei. Cea mai recentă a fost decizia olimpică de a permite participarea unor sportivi sub steagul Rusiei. O altă decizie rușinoasă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe.

Purtătorul de cuvânt a mai precizat că Andrii Sybiha, ministrul Externelor din Ucraina s-a adresat deja ambasadorilor ucraineni, instruindu-i să ia legătura cu oficialii tuturor țărilor care ar putea asista la ceremonia de inaugurare a Jocurilor Paralimpice, îndemnându-i să se abțină din a participa la deschidere.

„Este rușinos ca acest steag, sub care au fost comise 185.000 de crime de război în ultimii patru ani, să fluture la Jocurile Paralimpice”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe.

 

