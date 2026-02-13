Comitetul Internațional Olimpic, criticat pentru vânzarea tricourilor cu Jocurile Olimpice din Berlin 1936

În Germania există apeluri ca vânzarea acestor tricouri să fie oprită, însă Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a apărat inițiativa, spunând că tricourile fac parte din colecția de patrimoniu, care include modele de la toate edițiile Jocurilor Olimpice, relatează BBC.

Tricourile au imprimat afișul original al Olimpiadei de la Berlin, realizat de Franz Würbel, iar în prezent nu mai sunt pe stoc.

Jocurile Olimpice din 1936 au fost folosite de Hitler pentru a promova ideea de supremație rasială și pentru a îmbunătăți imaginea Germaniei naziste în lume.

„Jocurile din 1936 au fost un instrument central de propagandă al regimului nazist”, a declarat Klara Schedlich, purtătoare de cuvânt a Partidului Verzilor în parlamentul landului Berlin, pentru agenția germană de presă DPA.

Ea a acuzat CIO că „în mod evident nu reflectează suficient asupra propriei istorii” și a spus că „alegerea imaginii este problematică și nepotrivită pentru un tricou”, în lipsa contextului.

CIO a declarat pentru BBC că, deși „recunoaște problemele istorice legate de propaganda nazistă”, a dorit să amintească și faptul că la Berlin 1936 „au concurat 4.483 de sportivi din 49 de țări, în 149 de probe”.

„Mulți dintre ei au uimit lumea prin performanțele sportive, inclusiv Jesse Owens”, a subliniat CIO.

Jesse Owens, atlet afro-american, a câștigat patru medalii de aur la Jocurile din 1936, spulberând mitul nazist al supremației rasiale.

CIO a mai transmis că Muzeul Olimpic din Lausanne prezintă contextul istoric al Jocurilor de la Berlin și că au fost scoase la vânzare doar un număr limitat de tricouri cu ediția din 1936.