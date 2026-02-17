Prima pagină » Știri externe » O rusoaică a purtat pancarta Ucrainei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă

Femeia care a purtat pancarta delegației Ucrainei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă este o rusoaică stabilită la Milano, pentru a-și arăta sprijinul pentru Ucraina.
O rusoaică a purtat pancarta Ucrainei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă
17 feb. 2026, 17:52, Sport

Anastasia Kucherova, arhitectă care locuiește la Milano de 14 ani, purta o geacă argintie cu glugă și ochelari de soare, astfel că nu putea fi recunoscută, relatează publicația The Guardian.

Ulterior, ea a spus că a fost voluntara care i-a condus pe cei cinci sportivi ucraineni pe stadionul San Siro, într-o postare pe Instagram și într-un interviu pentru Associated Press.

„Când mergi alături de acești oameni, îți dai seama că au tot dreptul, ca ființe umane, să simtă ură față de orice rus”, le-a spus ea jurnaliștilor de la AP.

„Totuși, cred că e important să faci chiar și o acțiune mică, ca să le arăți că poate nu toți oamenii gândesc la fel”, a adăugat ea.

Kucherova a spus că, inițial, repartizarea țărilor urma să fie aleatorie, însă coregraful ceremoniei i-a întrebat apoi pe voluntari dacă au preferințe, iar ea a ales Ucraina.

Kucherova a adăugat că sportivii i-au recunoscut imediat originea și i s-au adresat în limba rusă. Pentru Kucherova, acesta a fost un semn al „unei conexiuni profunde” între ruși și ucraineni, „care, evident, ar putea continua să existe dacă nu ar fi războiul”.

