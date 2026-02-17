O clădire militară din Rusia s-a prăbușit din motive necunoscute

O clădire a poliției militare ruse s-a prăbușit marți, potrivit Le Figaro. La fața locului au fost trimise mai multe echipe de intervenție.

Cădirea aflată într-o bază militară este în mare parte distrusă. Jurnaliștii locali susțin că cel puțin două persoane au murit, dar informația nu a fost confirmată de autorități.

„Am ordonat forțelor de ordine să asiste armata în curățarea molozului și salvarea victimelor prăbușirii unei clădiri a poliției militare situate în baza militară Sertolovo”, a scris guvernatorul regional Alexander Drozdenko pe Telegram.

Sertolovo este un oraș din regiunea Leningrad din nord-vestul Rusiei.