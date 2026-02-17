Vânt cu forța unui uragan „mătură” oamenii pe stradă. Condiții apocaliptice de iarnă în Anadîr, Chukotka, afectează rudele soldaților care luptă în Ucraina

Potrivit relatărilor din presă, vântul a ajuns la forța unui uragan iar oamenii nu se pot deplasa pe stradă. Persoanele sunt văzute în imagini că se agață de stâlpii de înaltă tensiune de pe străzi pentru a nu fi „măturate” de vântul extrem de puternic.

Rafalele de vânt combinate cu zăpada ating viteze de până la 50 de metri pe secundă.

Cursurile de după-amiază au fost anulate, iar autobuzele orașului și-au suspendat activitatea. Autoritățile locale i-au sfătuit pe locuitori să stea departe de structurile instabile și să evite ieșirea afară, decât dacă este necesar.

Primarul din Anadîr, Sergei Spitsyn, a făcut și el apel la populație, după ce vântul a depășit 40 m/s.

„O astfel de furtună intensă ne-a lovit astăzi pentru prima dată după o lungă perioadă de timp.

M-am aflat în epicentrul evenimentelor, verificând situația actuală.

Împreună cu reprezentanții organizațiilor de întreținere, am inspectat obiectele sociale și clădirile rezidențiale. Au fost descoperite daune provocate de fenomenul natural. Există probleme. Vântul neobișnuit de puternic a smuls părți din acoperișuri și fațade. Acum este necesar să efectuăm inspecții și să calculăm lucrările pentru efectuarea rapidă a reparațiilor.

Continuăm să lucrăm cu echipa și cu șefii serviciilor comunale. În condiții de vizibilitate redusă pe drumuri, am livrat pâine proaspătă de la combinatul alimentar „Polar” la liceul profilat din regiune, la colegiul multidisciplinar, precum și locuitorilor celei mai afectate case de pe strada Partizanskaya 7 și locuitorilor din Tavayvaam. Acolo a fost cel mai dificil să ajungem.

Mulțumită angajaților Companiei de Transport din Anadyr, folosind utilaje grele, drumul a fost deschis spre Tavayvaam. Acolo, printre cei care au primit pâine, se aflau bătrâni, familii numeroase, persoane cu venituri mici și familiile participanților la Războiul din Ucraina.

Înțelegem responsabilitatea față de locuitorii orașului și facem tot ce este necesar pentru a oferi asistență promptă fiecărei persoane care se află într-o situație dificilă”, a anunțat primarul.