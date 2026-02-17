Prima pagină » Știri externe » Încă o criză în Europa. Croația respinge cererea de a transporta petrol rusesc către Ungaria și Slovacia

Încă o criză în Europa. Croația respinge cererea de a transporta petrol rusesc către Ungaria și Slovacia

Croația a respins cererea de a transporta petrol rusesc către Ungaria și Slovacia. Refuzul stârnește noi tensiuni în interiorul UE. Ungaria și Slovacia se alimentează cu petrol din Rusia, dar transportul a fost întrerupt după ce un atac rusesc a avariat o conductă din Ucraina.
Încă o criză în Europa. Croația respinge cererea de a transporta petrol rusesc către Ungaria și Slovacia
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
17 feb. 2026, 17:45, Economic

Ungaria și Slovacia au solicitat ajutorul Croației pentru a livra petrolul rusesc cu scopul de a evita o criză, potrivit Sky News. Ministrul croat al economiei, Ante Susnjar, a răspuns spunând că nu va accepta solicitarea.

„Un baril cumpărat din Rusia poate părea mai ieftin pentru unele țări, dar ajută la finanțarea războiului și a atacurilor asupra poporului ucrainean. Nu mai există scuze pentru a rămâne legați de țițeiul rusesc pentru nicio țară din UE”, a scris Susnjar pe X.

Și Comisia Europeană a transmis că nu vede niciun risc pe termen scurt privind aprovizionarea cu petrol din Ungaria sau Slovacia, deoarece ambele țări au stocuri ample.

Totuși, UE a solicitat Ucrainei să prezinte un calendar privitor la repararea conductei petroliere.

Ungaria și Slovacia sunt ultimele țări din Uniunea Europeană care mai primesc petrol rusesc prin ramura sudică a conductei Drujba, care traversează Ucraina. Livrările au fost oprite după raidul aerian din 27 ianuarie, care a avariat conducta. În luna februarie nu au existat livrări de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia.

