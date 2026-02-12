Standarde duble la Jocurile Olimpice? Ucrainenii, opriți să-și omagieze sportivii morți la Milano

Interdicția a provocat reacții critice, deoarece unele dintre simboluri erau dedicate sportivilor ucraineni uciși în război.

Patinatorul ucrainean de short track Oleh Handei a dezvăluit miercuri că nu va avea voie să concureze cu casca sa, pe care era scris un citat din versurile poetei ucrainene Lina Kostenko – una dintre cele mai cunoscute voci ale literaturii din Ucraina: „Acolo unde există eroism, nu există înfrângere finală”.

Handei: Sunt mesaje personale, nu politice

Sportivul, citat de Kyiv Independent, a spus că a fost informat cu doar câteva zile înainte de startul competiției că echipamentul nu a trecut inspecția pentru că ar conține un „slogan politic”.

„Au interzis-o, spunând că este un slogan politic, că ar avea legătură cu războiul și că nu este permis. Le-am tradus cuvânt cu cuvânt – nu este un slogan politic. Sunt doar cuvinte motivaționale pentru mine, pentru echipa mea și pentru țara mea”, a explicat patinatorul.

Interdicții similare pentru alți sportivi ucraineni

El este cel de-al treilea sportiv ucrainean aflat în această situație la ediția din 2026 a Jocurilor Olimpice. În ultimele zile, și alți doi sportivi s-au confruntat cu interdicții similare.

Schioarei freestyle Kateryna Kotsar i s-a cerut să renunțe la casca sa, pe care era scris „Fii curajos ca ucrainenii”. De asemenea, Vladyslav Heraskevych, sportiv ucrainean care concurează la skeleton – o probă de sanie pe pistă de gheață – nu a primit permisiunea de a purta o cască pe care erau reprezentate chipurile unor sportivi ucraineni uciși în timpul invaziei ruse în Ucraina.

CIO invocă „politizarea sportului”

Comitetul Internațional Olimpic a justificat deciziile spunând că regulamentul interzice „politizarea sportului”.

Sportivii ucraineni susțin însă că mesajele de pe căștile lor nu au nicio legătură cu politica. Patinatorul Oleh Handei spune că, în cazul său, este vorba doar despre un citat motivațional dintr-o poetă pe care o respectă. „Este vorba despre o persoană ale cărei cuvinte le respect și le urmez, fără nicio referire la război. Totuși, nu mi s-a permis să port casca. Am încercat să discut, dar mi s-a transmis clar că ar fi mai bine să nu insist”, a declarat el.

Comparație cu Israelul și acuzații de standarde duble

Cazul lui Heraskevych a stârnit și mai multă revoltă. Sportivul a criticat public decizia și a vorbit despre un tratament diferit, comparând situația sa cu cea a unui sportiv israelian care a purtat la ceremonia de deschidere o kipa – o scufie tradițională evreiască – pe care erau înscrise numele celor 11 sportivi și antrenori uciși în atentatul de la Jocurile Olimpice din 1972, de la München.

„Sincer, nu înțeleg cum aceste două cazuri sunt fundamental diferite. Regulile sunt aceleași pentru ceremonii, pentru premiere și pentru competiții. De ce acest tratament diferit față de ucraineni?”, a spus Heraskevych.

Sprijin oficial pentru gestul sportivilor

Șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a reacționat și el pe rețelele sociale, publicând o fotografie cu casca interzisă și mesajul: „Comemorarea nu este o încălcare”.

În Ucraina, subiectul este extrem de sensibil. Sute de sportivi și antrenori au murit de la începutul invaziei ruse, iar multe baze sportive au fost distruse în urma atacurilor.

Provocări din partea sportivilor ruși

În același timp, deși Rusia și Belarus nu participă la Jocuri ca echipe naționale, sportivii din cele două țări pot concura individual sub statut neutru.

Handei spune că tensiunile se simt și între sportivi. „Sunt multe provocări din partea Rusiei, din partea sportivilor «neutri». Există amenințări, manipulări, încercări de a vorbi și de a influența”, a spus el.

Handei: Trebuie să luptăm ca să câștigăm

Patinatorul a transmis și un mesaj de susținere pentru colegul său Heraskevych, care a ales să critice public decizia oficialilor. „Sper să nu-și schimbe poziția și cuvintele, pentru că trebuie să luptăm. Iar atâta timp cât luptăm, putem câștiga”, a spus Handei.