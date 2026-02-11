Milano Cortina 2026. Julia Simon, campioană olimpică la biatlon individual. Românca Anastasia Tolmacheva, locul 72

Sportiva care reprezintă România a încheiat cursa cu timpul de 48 minute și 30,0 secunde, la 7 minute și 14,4 secunde de câștigătoare. Anastasia Tolmacheva a acumulat două minute de penalizare, după ce a ratat câte o țintă la a doua ședință de tragere (în picioare) și la a treia (culcat).

Tolmacheva a avut un parcurs constant pe schiuri, ocupând în final poziția a 72-a din 90 de concurente.

Titlul olimpic a fost câștigat de franțuzoaica Julia Simon, care a încheiat cursa în 41:15,6, cu o singură ratare (19/20).

Pentru Simon, în vârstă de 29 de ani și multiplă campioană mondială, aceasta este prima medalie olimpică individuală din carieră. Sportiva din Savoia confirmă astfel forma excelentă arătată în acest sezon, după ce înaintea Jocurilor se impusese în proba de individual la Nove Mesto în Cupa Mondială.

Medalia de argint a revenit tot Franței, prin Lou Jeanmonnot, care a sosit la 53,1 secunde în urma învingătoarei.

Jeanmonnot a avut cel mai bun timp pe schiuri, însă cele două ratări din poligon (18/20) au privat-o de aur.

Podiumul a fost completat surprinzător de bulgăroaica Lora Hristova, în vârstă de 22 de ani, care a tras impecabil (20/20) și a terminat la 1:04,5 de Simon.

Cursa a fost influențată și de evoluția germancei Franziska Preuss, aflată în lupta pentru podium, însă cele două ratări la ultima ședință de tragere în picioare au scos-o din calculele pentru aur.

De menționat că una dintre favoritele probei, Justine Braisaz-Bouchet, a avut o evoluție modestă, cu opt ratări (12/20), și a încheiat chiar în urma sportivei române, pe locul 80.