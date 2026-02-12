Naționala României își află joi adversarii din ediția viitoare a Ligii Națiunilor

Tragerea la sorți pentru viitoarea ediție a Ligii Națiunilor are loc joi, de la ora 19.00, la Bruxelles.

Echipa României va fi în urna 3 la tragerea de sorți, după ce în ediția precedentă a câștigat grupa în Liga C, unde s-a clasat peste Kosovo, Cipru și Lituania, și a promovat în Liga B.

În urna 3, pe lângă România, vor mai fi naționalele din Slovenia, Georgia și Irlanda, echipe pe care România nu le poate întâlni în viitoarea ediție Nations League.

FRF a prezentat componența urnelor:

• Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel

• Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina

• Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, ROMÂNIA

• Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Liga Națiunilor va începe în luna septembrie și va bifa o premieră. Începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea trei ferestre de meciuri internaționale în toamnă, ci doar două. În prima, între 24 septembrie și 6 octombrie, se vor disputa primele patru meciuri, iar ultimele două etape vor avea loc în luna noiembrie.

• Etapa 1: 24-26 septembrie 2026

• Etapa 2: 27-30 septembrie 2026

• Etapa 3: 30 septembrie – 3 octombrie 2026

• Etapa 4: 4-6 octombrie 2026

• Etapa 5: 12-14 noiembrie 2026

• Etapa 6: 15-17 noiembrie 2026.