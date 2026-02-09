FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 la București

Potrivit FRF, proiectul este susținut de Primăria Municipiului București și de Guvernul României, care și-au asumat un rol activ în demers.

Executivul a declarat evenimentul drept unul de interes public și de importanță națională, subliniind impactul strategic asupra imaginii României, se mai arată în comunicatul FRF.

Primăria Capitalei a anunțat că susține modernizarea infrastructurii Arenei Naționale, investițiile necesare fiind incluse în planurile de dezvoltare ale administrației locale.

FRF consideră că organizarea unei finale europene ar putea reprezenta un impuls pentru dezvoltarea unui model organizațional modern în fotbalul românesc, bazat pe conceptul „Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate”.

UEFA urmează să analizeze dosarele depuse și va anunța orașele gazdă pentru edițiile din 2028 și 2029 în luna iunie.

Finalele din următorii doi ani vor avea loc la Istanbul (2026) și Frankfurt (2027).

Arena Națională din București a mai organizat finala UEFA Europa League în 2012. Atlético Madrid a câștigat atunci, scor 3-0, cu o altă echipă spaniolă, Athletic Bilbao.