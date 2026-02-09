Prima pagină » Sport » FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 la București

FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 la București

Federația Română de Fotbal (FRF) anunță luni faptul că a transmis prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională din București.
FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 la București
Petre Apostol
09 feb. 2026, 10:17, Sport

Potrivit FRF, proiectul este susținut de Primăria Municipiului București și de Guvernul României, care și-au asumat un rol activ în demers.

Executivul a declarat evenimentul drept unul de interes public și de importanță națională, subliniind impactul strategic asupra imaginii României, se mai arată în comunicatul FRF.

Primăria Capitalei a anunțat că susține modernizarea infrastructurii Arenei Naționale, investițiile necesare fiind incluse în planurile de dezvoltare ale administrației locale.

FRF consideră că organizarea unei finale europene ar putea reprezenta un impuls pentru dezvoltarea unui model organizațional modern în fotbalul românesc, bazat pe conceptul „Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate”.

UEFA urmează să analizeze dosarele depuse și va anunța orașele gazdă pentru edițiile din 2028 și 2029 în luna iunie.

Finalele din următorii doi ani vor avea loc la Istanbul (2026) și Frankfurt (2027).

Arena Națională din București a mai organizat finala UEFA Europa League în 2012. Atlético Madrid a câștigat atunci, scor 3-0, cu o altă echipă spaniolă, Athletic Bilbao.

Recomandarea video

Fenomenala diaree de idei prin care două judecătoare au scos-o dintr-un dosar de corupție pe Raluca Moroșanu: „Judecătorul trebuie să fie om, să aibă empatie față de inculpat””
G4Media
2.000 lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie. Cine se încadrează
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Zodia care va primi o mărire consistentă de salariu, la locul de muncă. Luna februarie îi schimbă radical viața
CSID
Vehiculul născut din resturile armatei ruse. Cum a devenit buggy-ul „Predator” legenda frontului din Ucraina
Promotor