Schimb de portari în Superliga. Cătălin Căbuz semnează cu FC Argeș, David Lazar ajunge la Hermannstadt

Mutarea celor doi portari este realizată la doar trei zile după confruntarea directă dintre cele două formații, în campionat. Partida a fost câștigată de piteșteni cu 3-1.

„Cluburile FC Argeș și FC Hermannstadt au ajuns la un acord pentru un schimb de portari. Cătălin Căbuz este noul portar al echipei noastre, iar David Lazar face pasul către echipa sibiană. Totodată, prin această mutare, David revine aproape de casă și de familie”, a transmis FC Argeș într-un comunicat oficial.

În vârstă de 29 de ani, Cătălin Căbuz era titular la Hermannstadt. În actualul sezon de Superligă, a bifat 23 de meciuri. A reușit un singur meci fără gol primit, în victoria cu 1-0 contra Farul Constanța, din etapa a 7-a.

Portarul originar din Avrig este un produs al Academiei Gheorghe Hagi și a mai evoluat, de-a lungul carierei, la Măgura Cisnădie, CSM Râmnicu Vâlcea, Chindia Târgoviște și Viitorul.

Cu echipa sibiană a ajuns în finala Cupei României și a contribuit la promovarea în primul eșalon.

Pe plan internațional, Căbuz a făcut parte din generația României U21 care a ajuns în semifinalele EURO 2019. Potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com, cota sa de piață este de 850.000 de euro.

FC Argeș țintește un loc în play-off, ocupând locul 4 în clasament, la șase puncte de prima poziție.

De cealaltă parte, David Lazar (34 de ani) părăsește echipa din Pitești după doar jumătate de sezon.

Transferat în vara anului trecut de la Universitatea Craiova, goalkeeperul a apărat în 21 de meciuri pentru FC Argeș.

Portarul este stabilit în Sibiu și a mai evoluat în trecut pentru Voința Sibiu.

Hermannstadt ocupă locul 15 în clasament, penultimul, cu 17 puncte, în 26 de etape.