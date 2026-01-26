FC Hermannstadt anunță transferul mijlocașului suedez Moonga Simba

Moonga Simba a fost achiziționat de la Sandvikens, formație din liga a doua a Suediei.

„Cred că pot ajuta echipa să avanseze de pe poziția pe care se află acum. Este o provocare pentru mine să ies din Scandinavia și să vin în România. Mi se potrivește foarte bine. Îmi place să driblez, 1 la 1, și să dezechilibrez echipele adverse. Îmi ajut colegii să-și creeze ocazii și să marcheze”, a declarat Moonga Simba într-un interviu la prezentarea clubului din Sibiu.

Simba are în CV mai multe cluburi din Peninsula Scandinavă.

Acesta a mai jucat la Habo FF, Karlbergs BK, Sandvikens, Vasteras, Varnamo și GIF Sundsvall din Suedia, precum și Brann din Norvegia.

Conform platformei de specialitate Transfermarkt, noul jucător al lui FC Hermannstadt are o cotă de piață de 400.000 de euro.

FC Hermannstadt a acumulat doar 14 puncte în cele 23 de meciuri disputate în Superligă până acum. Echipa sibiană se află pe locul 15, direct retrogradabil, și vizează menținerea în primul eșalon.