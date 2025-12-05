Echipa națională a României își poate asigura calificarea la Cupa Mondială 2026 dacă va învinge Turcia, pe 26 martie 2026, și apoi câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie 2026, ambele partide urmând a fi disputate în deplasare.

Turneul final va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada și va fi primul din istorie cu 48 de participante.

Cele 48 de locuri la Cupa Mondială 2026 sunt împărțite în patru urne valorice:

Urna 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franţa, Anglia, Brazilia, Portugalia, Ţările de Jos, Belgia, Germania

Urna 2: Croaţia, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveţia, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia

Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoţia, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeş, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off European A, B, C și D, Play-Off FIFA 1 și 2

Gazdele au poziții prestabilite: Mexic în grupa A, Canada în grupa B, SUA în grupa D, iar celelalte selecționate din urna 1 vor ocupa automat prima poziție a grupelor în care vor fi repartizate.

Nicio grupă nu va putea conține mai mult de o echipă din aceeași confederație, cu excepția UEFA.

FIFA a anunțat că Spania și Argentina, precum și Franța și Anglia, vor fi repartizate pe trasee opuse, pentru a evita posibile întâlniri în fazele superioare înainte de semifinale.

Programul final al meciurilor, inclusiv stadioanele și orele de disputare, va fi comunicat pe 6 decembrie.

Tragerea la sorți va fi efectuată de fostul căpitan al Angliei, Rio Ferdinand. Pe scenă se vor afla și patru nume mari ale sportului nord-american: Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge și Shaquille O’Neal.