Lindsey Vonn, despre fractura de tibie suferită la Milano Cortina: Nu am niciun regret

Sportiva cu vârsta de 41 de ani a suferit o fractură la picior, în timp ce concura, duminică, în cadrul probei de schi alpin, ea a căzut pe pistă după ce a lovit o poartă de slalom în timp ce se afla în aer.

„Ieri, visul meu olimpic nu s-a încheiat așa cum mi-am dorit. Nu a fost un final ca în povești sau basme, a fost doar viața. Din păcate, am suferit o fractură complexă a tibiei, care în prezent este stabilă, dar va necesita mai multe operații pentru a fi reparată corespunzător. Deși ziua de ieri nu s-a încheiat așa cum speram și în ciuda durerii fizice intense pe care mi-a provocat-o, nu am niciun regret”, a scris sportiva, luni, pe contul său de Instagram.

Sportiva a precizat că, pentru ea, prezența la Jocurile Olimpice este „o victorie personală”.

„Faptul că știam că stau acolo și am șansa să câștig era o victorie în sine. Știam, de asemenea, că acele curse sunt riscante. Au fost întotdeauna și vor fi întotdeauna un sport incredibil de periculos”, a declarat sportiva.

Referitor la accidentul său, sportiva a precizat că acesta a fost cauzat de o eroare personală, care nu a avut nicio legătură cu accidentările anterioare.

„Pur și simplu eram cu 12 cm prea strâns pe linie când brațul meu drept s-a agățat în interiorul porții, răsucindu-mă și provocând accidentul. Ligamentul meu cruciat anterior și accidentările anterioare nu au avut nicio legătură cu accidentul”, a declarat sportiva.

După accident, sportiva a fost transportată cu elicopterul la spital. Aceasta participase anterior în toate sesiunile de antrenament de la Cortina. Potrivit colegei de echipă a sportivei, cel mai rapid timp înregistrat de Vonn a fost de 1:36:10 la coborâre.

În încheiere, ea a oferit și un sfat. „Sper că, dacă veți reține ceva din parcursul meu, acela să fie curajul de a îndrăzni să faceți lucruri mărețe. Viața este prea scurtă pentru a nu vă asuma riscuri. Pentru că singurul eșec în viață este să nu încercați”, a conchis sportiva.