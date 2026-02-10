Prima pagină » Știri externe » Lindsey Vonn, despre fractura de tibie suferită la Milano Cortina: Nu am niciun regret

Lindsey Vonn, despre fractura de tibie suferită la Milano Cortina: Nu am niciun regret

Schioarea profesionistă din SUA, Lindsey Vonn, spune că nu are niciun regret, după accidentul suferit la Milano Cortina, în ciuda confirmării că sportiva are nevoie de „operații multiple” pentru a se recupera.
Lindsey Vonn, despre fractura de tibie suferită la Milano Cortina: Nu am niciun regret
Galerie Foto 4
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
10 feb. 2026, 08:01, Sport

Sportiva cu vârsta de 41 de ani a suferit o fractură la picior, în timp ce concura, duminică, în cadrul probei de schi alpin, ea a căzut pe pistă după ce a lovit o poartă de slalom în timp ce se afla în aer.

Vezi galeria foto
4 poze

„Ieri, visul meu olimpic nu s-a încheiat așa cum mi-am dorit. Nu a fost un final ca în povești sau basme, a fost doar viața. Din păcate, am suferit o fractură complexă a tibiei, care în prezent este stabilă, dar va necesita mai multe operații pentru a fi reparată corespunzător. Deși ziua de ieri nu s-a încheiat așa cum speram și în ciuda durerii fizice intense pe care mi-a provocat-o, nu am niciun regret”, a scris sportiva, luni, pe contul său de Instagram.

Sportiva a precizat că, pentru ea, prezența la Jocurile Olimpice este „o victorie personală”.

„Faptul că știam că stau acolo și am șansa să câștig era o victorie în sine. Știam, de asemenea, că acele curse sunt riscante. Au fost întotdeauna și vor fi întotdeauna un sport incredibil de periculos”, a declarat sportiva.

Referitor la accidentul său, sportiva a precizat că acesta a fost cauzat de o eroare personală, care nu a avut nicio legătură cu accidentările anterioare.

„Pur și simplu eram cu 12 cm prea strâns pe linie când brațul meu drept s-a agățat în interiorul porții, răsucindu-mă și provocând accidentul. Ligamentul meu cruciat anterior și accidentările anterioare nu au avut nicio legătură cu accidentul”, a declarat sportiva.

După accident, sportiva a fost transportată cu elicopterul la spital. Aceasta participase anterior în toate sesiunile de antrenament de la Cortina. Potrivit colegei de echipă a sportivei, cel mai rapid timp înregistrat de Vonn a fost de 1:36:10 la coborâre.

În încheiere, ea a oferit și un sfat. „Sper că, dacă veți reține ceva din parcursul meu, acela să fie curajul de a îndrăzni să faceți lucruri mărețe. Viața este prea scurtă pentru a nu vă asuma riscuri. Pentru că singurul eșec în viață este să nu încercați”, a conchis sportiva.

 

Recomandarea video

Cine este șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, care candidează la funcția de Procuror General: A ținut la sertar ancheta privind agresiunile sexuale comise de fostul episcop de Huși
G4Media
Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare”
Gandul
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Familia Morar: tată, mamă, fiică, cu lipici la contracte publice. Una dintre cele mai cunoscute firme de pază din Arad a câștigat deja în acest an șase contracte ce însumează 130.000 de lei
Libertatea
Care este ora maximă la care să mănânci ciorbă, potrivit medicilor și experților în nutriție
CSID
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Promotor